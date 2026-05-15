Cách nộp phạt giao thông trên Zalo

Hiện nay, Zalo tích hợp nhiều dịch vụ công thông qua các Official Account (OA) của cơ quan nhà nước hoặc thông qua dịch vụ tích hợp (Mini App / dịch vụ công). Người dùng có thể thực hiện việc tra cứu và nộp phạt trực tiếp trên ứng dụng.

1. Nộp qua Official Account (OA) cơ quan nhà nước

Cách thực hiện:

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo

Đăng nhập vào tài khoản Zalo trên điện thoại.

Bước 2: Tìm Official Account (OA) của cơ quan giao thông

Vào mục Tìm kiếm

Nhập từ khóa như:

“Công an”

“Cảnh sát giao thông”

“Phạt nguội”

“Dịch vụ công”

Chọn tài khoản chính thức có dấu xác nhận

Bước 3: Truy cập dịch vụ tra cứu vi phạm

Nhấn vào OA đã chọn

Chọn mục Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Bước 4: Nhập thông tin phương tiện

Nhập biển số xe

Nhập các thông tin liên quan (nếu có)

Hệ thống sẽ hiển thị lỗi vi phạm (nếu có)

Bước 5: Chọn nộp phạt

Nếu có vi phạm → chọn Thanh toán / Nộp phạt

Bước 6: Chọn phương thức thanh toán

Ví ZaloPay

Tài khoản ngân hàng liên kết

Bước 7: Xác nhận giao dịch

Kiểm tra thông tin

Nhấn Xác nhận thanh toán

Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ thông báo kết quả

Lưu ý quan trọng khi thực hiện nộp phạt qua Zalo:

Xác minh OA: Chỉ làm việc với tài khoản có tích xanh, tránh các trang giả mạo lừa đảo.

Thời gian cập nhật: Dữ liệu có thể cần 3 - 5 ngày để cập nhật lên hệ thống sau khi vi phạm.

Phạm vi: Tính năng này chủ yếu áp dụng tại TP. HCM và một số thành phố lớn.

2. Nộp qua dịch vụ tích hợp (Mini App / dịch vụ công)

Ngoài việc tra cứu và nộp phạt thông qua Official Account của cơ quan chức năng, người dùng còn có thể thực hiện trực tiếp qua các dịch vụ tích hợp (Mini App) ngay trong ứng dụng Zalo. Đây là hình thức kết nối với cổng dịch vụ công hoặc hệ thống thanh toán điện tử, giúp quá trình nộp phạt diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Khác với cách truyền thống, Mini App cho phép người dùng thực hiện gần như toàn bộ quy trình trên một giao diện duy nhất, từ tra cứu thông tin vi phạm đến thanh toán.

Các bước nộp phạt qua Mini App / dịch vụ công

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo

Đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên điện thoại.

Bước 2: Truy cập mục Mini App (Tiện ích)

Tại giao diện chính, chọn Khám phá

Vào phần Mini Apps hoặc Tiện ích công dân.

Đây là nơi tích hợp các dịch vụ như điện, nước, hành chính công…

Bước 3: Tìm dịch vụ liên quan đến giao thông

Nhập từ khóa:

“Phạt giao thông”

“Nộp phạt”

“Dịch vụ công”

Chọn Mini App chính thức (ưu tiên có xác minh)

Bước 4: Tra cứu vi phạm

Nhập biển số xe hoặc thông tin liên quan

Hệ thống sẽ hiển thị lỗi vi phạm (nếu có)

Bước 5: Chọn nộp phạt

Nhấn vào Thanh toán / Nộp phạt

Kiểm tra lại thông tin vi phạm

Bước 6: Thực hiện thanh toán

Chọn phương thức:

Ví điện tử

Ngân hàng liên kết

Xác nhận giao dịch

Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ thông báo kết quả

Khi nào nên dùng cách này?

Cách nộp phạt qua Mini App phù hợp khi bạn muốn thao tác nhanh, không cần tìm kiếm nhiều bước như OA riêng lẻ.

Muốn nộp phạt trực tiếp trên một giao diện

Không nhớ tên OA cụ thể

Ưu tiên thao tác nhanh, tiện lợi

Lưu ý: