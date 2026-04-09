Cách đăng ký nhận thông báo tiền điện qua Zalo Để đăng ký nhận thông báo tiền điện qua Zalo, người dùng cần kết nối tài khoản Zalo với đơn vị điện lực Các bước thực hiện: Bước 1: Mở Zalo Bước 2: Nhấn vào ô Tìm kiếm Bước 3: Gõ tên điện lực khu vực (ví dụ: “Điện lực Hà Nội”, “EVN…”) Bước 4: Chọn Official Account (OA) của điện lực Bước 5: Nhấn Quan tâm Liên kết mã khách hàng Bước 6: Chọn mục Tra cứu / Dịch vụ điện Bước 7: Nhập Mã khách hàng (Mã hợp đồng điện) Sau khi liên kết: Hệ thống sẽ gửi thông báo tiền điện hàng tháng qua Zalo Lưu ý: Mỗi khu vực có OA riêng

Cần nhập đúng mã khách hàng

Tra cứu tiền điện gia đình qua ứng dụng Zalo Sau khi đăng ký, bạn có thể tra cứu bất cứ lúc nào Cách thực hiện: Bước 1: Mở Zalo, vào OA điện lực đã quan tâm Bước 2: Chọn Tra cứu tiền điện Bước 3: Xem thông tin: Số tiền phải thanh toán

Kỳ hóa đơn

Lịch sử sử dụng điện Ưu điểm: Không cần gọi tổng đài

Xem được lịch sử nhiều tháng

Thông tin cập nhật nhanh

Hướng dẫn cách nhanh nhất để thanh toán tiền điện qua app Zalo Bên cạnh chức năng thông báo tiền điện, người dùng còn có thể thanh toán trực tiếp trên Zalo thông qua ví ZaloPay. Các bước thực hiện như sau: Bước 1: Mở Zalo, vào mục Khám phá, tại phần Mini Apps, chọn ZaloPay Bước 2: Chọn tính năng Thanh toán hóa đơn Bước 3: Nhấn vào dịch vụ Điện Bước 4: Nhập mã khách hàng được ghi trên hóa đơn tiền điện Bước 5: Kiểm tra lại thông tin hóa đơn hiển thị trên màn hình Bước 6: Chọn phương thức thanh toán, nhập mã khuyến mãi (nếu có) và xác nhận để hoàn tất giao dịch Cách thanh toán tiền điện online qua website ZaloPay (không cần cài app) Ngoài việc thực hiện trực tiếp trên ứng dụng, người dùng cũng có thể thanh toán tiền điện nhanh chóng thông qua website ZaloPay mà không cần tải thêm ứng dụng. Bước 1: Truy cập trang thanh toán tiền điện của ZaloPay Bước 2: Nhập mã khách hàng và mã xác nhận, sau đó chọn Tiếp tục Bước 3: Kiểm tra chi tiết hóa đơn tiền điện Bước 4: Lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp và nhấn Tiếp theo Bước 5: Xác nhận lại thông tin lần cuối và hoàn tất thanh toán Lưu ý: Kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán

Lưu ý quan trọng khi nhận thông báo tiền điện qua Zalo Chỉ theo dõi OA chính thức của điện lực

Không cung cấp thông tin cho tài khoản giả mạo

Kiểm tra đúng mã khách hàng

Đảm bảo kết nối internet ổn định