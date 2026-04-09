Cách đăng ký nhận thông báo tiền điện qua Zalo
Để đăng ký nhận thông báo tiền điện qua Zalo, người dùng cần kết nối tài khoản Zalo với đơn vị điện lực
Các bước thực hiện:
Bước 1: Mở Zalo
Bước 2: Nhấn vào ô Tìm kiếm
Bước 3: Gõ tên điện lực khu vực (ví dụ: “Điện lực Hà Nội”, “EVN…”)
Bước 4: Chọn Official Account (OA) của điện lực
Bước 5: Nhấn Quan tâm
Liên kết mã khách hàng
Bước 6: Chọn mục Tra cứu / Dịch vụ điện
Bước 7: Nhập Mã khách hàng (Mã hợp đồng điện)
Sau khi liên kết: Hệ thống sẽ gửi thông báo tiền điện hàng tháng qua Zalo
Lưu ý:
- Mỗi khu vực có OA riêng
- Cần nhập đúng mã khách hàng
Tra cứu tiền điện gia đình qua ứng dụng Zalo
Sau khi đăng ký, bạn có thể tra cứu bất cứ lúc nào
Cách thực hiện:
Bước 1: Mở Zalo, vào OA điện lực đã quan tâm
Bước 2: Chọn Tra cứu tiền điện
Bước 3: Xem thông tin:
- Số tiền phải thanh toán
- Kỳ hóa đơn
- Lịch sử sử dụng điện
Ưu điểm:
- Không cần gọi tổng đài
- Xem được lịch sử nhiều tháng
- Thông tin cập nhật nhanh
Hướng dẫn cách nhanh nhất để thanh toán tiền điện qua app Zalo
Bên cạnh chức năng thông báo tiền điện, người dùng còn có thể thanh toán trực tiếp trên Zalo thông qua ví ZaloPay. Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Mở Zalo, vào mục Khám phá, tại phần Mini Apps, chọn ZaloPay
Bước 2: Chọn tính năng Thanh toán hóa đơn
Bước 3: Nhấn vào dịch vụ Điện
Bước 4: Nhập mã khách hàng được ghi trên hóa đơn tiền điện
Bước 5: Kiểm tra lại thông tin hóa đơn hiển thị trên màn hình
Bước 6: Chọn phương thức thanh toán, nhập mã khuyến mãi (nếu có) và xác nhận để hoàn tất giao dịch
Cách thanh toán tiền điện online qua website ZaloPay (không cần cài app)
Ngoài việc thực hiện trực tiếp trên ứng dụng, người dùng cũng có thể thanh toán tiền điện nhanh chóng thông qua website ZaloPay mà không cần tải thêm ứng dụng.
Bước 1: Truy cập trang thanh toán tiền điện của ZaloPay
Bước 2: Nhập mã khách hàng và mã xác nhận, sau đó chọn Tiếp tục
Bước 3: Kiểm tra chi tiết hóa đơn tiền điện
Bước 4: Lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp và nhấn Tiếp theo
Bước 5: Xác nhận lại thông tin lần cuối và hoàn tất thanh toán
Lưu ý: Kiểm tra kỹ thông tin trước khi thanh toán
Lưu ý quan trọng khi nhận thông báo tiền điện qua Zalo
- Chỉ theo dõi OA chính thức của điện lực
- Không cung cấp thông tin cho tài khoản giả mạo
- Kiểm tra đúng mã khách hàng
- Đảm bảo kết nối internet ổn định
Câu hỏi thường gặp khi thanh toán tiền điện qua Zalo
Thanh toán tiền điện qua Zalo có an toàn không?
Việc thanh toán tiền điện qua Zalo (thông qua ZaloPay hoặc liên kết ngân hàng) được bảo mật theo tiêu chuẩn của các đơn vị thanh toán điện tử. Tuy nhiên, người dùng chỉ nên thao tác trên tài khoản chính thức của điện lực và tránh truy cập các đường link lạ.
Vì sao không tra cứu được tiền điện trên Zalo?
Một số nguyên nhân phổ biến gồm:
- Nhập sai mã khách hàng
- Chưa liên kết với tài khoản điện lực
- Chưa quan tâm đúng Official Account của điện lực khu vực
Bạn nên kiểm tra lại mã khách hàng và đảm bảo đã đăng ký đúng OA.
Có thể thanh toán tiền điện trên Zalo mà không cần ví ZaloPay không?
Có. Ngoài ví ZaloPay, người dùng có thể sử dụng:
- Thẻ ngân hàng nội địa
- Tài khoản ngân hàng đã liên kết
Tùy từng khu vực, hệ thống sẽ hỗ trợ các phương thức thanh toán khác nhau.
Thanh toán tiền điện qua Zalo có mất phí không?
Thông thường, việc thanh toán tiền điện qua Zalo không mất phí hoặc có thể được miễn phí trong nhiều chương trình ưu đãi. Tuy nhiên, phí có thể thay đổi tùy theo ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết.
Làm sao biết đã thanh toán tiền điện thành công?
Sau khi thanh toán:
- Hệ thống sẽ hiển thị thông báo thành công
- Bạn nhận được tin nhắn xác nhận
- Có thể kiểm tra lại trong lịch sử giao dịch
Không nhận được thông báo tiền điện qua Zalo phải làm sao?
Bạn nên:
- Kiểm tra đã quan tâm đúng OA điện lực chưa
- Kiểm tra đã liên kết mã khách hàng chưa
- Kiểm tra kết nối internet
Nếu vẫn không nhận được, có thể liên hệ tổng đài điện lực để được hỗ trợ.