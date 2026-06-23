Trải nghiệm World Cup 2026 trên ChatGPT

Theo số liệu từ OpenAI, chỉ tính riêng trong tuần trước khi giải đấu khởi tranh, đã có tới 17 triệu lượt yêu cầu (prompt) liên quan đến World Cup được gửi đến ChatGPT trên toàn cầu.

Rất nhiều câu hỏi trong số đó vượt ra khỏi khuôn khổ thông thường như "tỷ số thế nào rồi", mà tập trung sâu vào việc tìm hiểu thông tin nền về các đội bóng và cầu thủ, xem lịch thi đấu, phân tích các câu chuyện bên lề, đưa ra dự đoán hoặc phân tích xem một kết quả trận đấu sẽ ảnh hưởng ra sao đến cục diện của mỗi đội.

ChatGPT ra mắt trang riêng dành cho World Cup 2026. Ảnh: ChatGPT

Để đáp ứng nhu cầu và sự quan tâm ngày một lớn này, OpenAI đã xây dựng một chuyên trang trải nghiệm World Cup ngay trong ChatGPT, hướng tới những người hâm mộ muốn theo dõi giải đấu một cách "cá nhân hóa và tương tác cao hơn".

Khi truy cập vào địa chỉ chatgpt.com/football, bạn sẽ thấy một giao diện quen thuộc của ChatGPT nhưng được tích hợp thêm các tiện ích hiển thị chi tiết mọi thông tin về World Cup.

Tại đây có riêng một khu vực cập nhật tin tức mới nhất, bảng xếp hạng, lịch thi đấu sắp tới, các bài bình luận chuyên sâu và cả những ý kiến tranh luận nảy lửa từ cộng đồng.

Trang chính sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về tất cả các đội bóng, nhưng bạn cũng có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa 48 trang riêng biệt của từng quốc gia để tìm hiểu kỹ hơn về đội tuyển đó.

Nhờ vậy, bạn có thể nắm bắt ngay mọi thông tin cần thiết, ví dụ như câu chuyện đằng sau những trận hòa chấn động của Cape Verde trước Tây Ban Nha và Uruguay.

Bạn cũng có thể hỏi AI xem một kết quả cụ thể sẽ ảnh hưởng thế nảo đến cơ hội đi tiếp của đội nhà ở vòng bảng, yêu cầu tóm tắt nhanh về một ngôi sao đáng chú ý trước giờ bóng lăn, hoặc tự tay tạo các bức ảnh cổ động cho đội bóng mình yêu thích.

OpenAI cho biết họ sẽ tiếp tục cập nhật thêm các tính năng khác trong thời gian tới, bao gồm sơ đồ dự đoán nhà vô địch dưới dạng trò chuyện trực tiếp và tính năng so sánh lựa chọn giữa bạn bè với nhau.

Ngoài ra, các dòng lệnh tạo ảnh cũng được tối ưu hóa để giúp người hâm mộ dễ dàng thiết kế và chia sẻ các ấn phẩm hình ảnh World Cup của riêng mình.

Theo dõi World Cup trên Google

Google cũng không đứng ngoài cuộc khi đồng loạt nâng cấp hàng loạt công cụ phổ biến nhất của mình (bao gồm Tìm kiếm, Maps, Waze và Gemini) để giúp người hâm mộ cập nhật các trận đấu từ bất cứ đâu.

Các tính năng này giúp người dùng dễ dàng theo dõi diễn biến trực tiếp, tìm hiểu sâu thông tin và di chuyển thuận tiện hơn trong những ngày diễn ra trận đấu.

Người dùng có thể hỏi về các trận đấu World Cup 2026 trên Gemini. Ảnh: Google

Google cho biết họ đã tối ưu hóa Google Tìm kiếm để người dùng dễ dàng tiếp cận các thông tin bóng đá theo thời gian thực như: tỷ số trực tiếp, đội hình ra sân, bảng xếp hạng, nhánh đấu và các bài báo liên quan.

Bạn thậm chí có thể ghim tỷ số trận đấu trực tiếp ngay trên màn hình khóa của điện thoại iOS hoặc Android bằng cách nhấn theo dõi một trận đấu hoặc một đội bóng cụ thể.

Chế độ AI trong Google Tìm kiếm sẽ giúp bạn đào sâu thông tin bằng cách trả lời các câu hỏi phức tạp về luật thi đấu, cầu thủ và các đội bóng.

Bạn cũng có thể dùng chế độ AI để tạo ra các sơ đồ chiến thuật trực quan và sinh động. Tính năng sẽ được triển khai trước cho người dùng gói AI Mode Pro/Ultra, sau đó sẽ mở rộng cho tất cả người dùng Tìm kiếm vào mùa hè này.

Nếu đang có mặt tại một trong những thành phố đăng cai các trận đấu World Cup, Google Maps và Waze sẽ cung cấp thông tin giao thông và lộ trình được cập nhật liên tục để giúp bạn di chuyển dễ dàng hơn, bao gồm cảnh báo cấm đường, khu vực dành cho người đi bộ, các phương tiện công cộng và hình ảnh Street View mới nhất xung quanh khu vực sân vận động.

Đặc biệt, ứng dụng Waze còn hiển thị nhanh tỷ số trực tiếp ngay trên màn hình khi xe của bạn dừng đèn đỏ.

Bên cạnh đó, bạn có thể dùng Gemini để tra cứu thông tin trực tiếp và các tình huống highlight ngay khi trận đấu đang diễn ra. Chatbot AI có khả năng tự động chuyển đổi các câu trả lời dạng văn bản thuần túy thành các yếu tố trực quan như số liệu thống kê hoặc video cho một số chủ đề nhất định.

(Theo Cnet)