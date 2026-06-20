Người dùng có xu hướng chọn TV cao cấp, màn hình lớn

Theo báo cáo của GfK, thị trường TV năm 2025 có sự sụt giảm nhẹ 0.4%, nhưng đáng chú ý ở phân khúc cao cấp (đặc biệt là dòng OLED) lại ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội lên đến 26,7%.

TV cao cấp và màn hình lớn được người dùng lựa chọn nhiều mùa World Cup 2026. Ảnh: Lê Mỹ

Đà tăng trưởng này tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong Quý 1/2026, khi nền tảng Metric.vn ghi nhận ngành hàng TV và phụ kiện tăng trưởng tới 72% với mức doanh thu đạt 348,6 tỷ đồng.

Tại các hệ thống bán lẻ lớn, lượng người dùng tìm mua TV đã tăng từ 10-20% và dự kiến sẽ bùng nổ ở mức 70-80% trong thời gian diễn ra giải đấu bóng đá World Cup 2026.

Về thói quen mua sắm, khách hàng hiện nay đang ưu tiên các màn hình lớn, đặc biệt là nhóm kích thước từ 65 đến 75 inch. Theo các chuyên gia, kích thước từ 55 đến 65 inch chính là "điểm ngọt" lý tưởng nhất để tạo ra khoảng cách ngồi xem an toàn (từ 2,5 đến 4 mét), phù hợp với không gian mở tại các căn hộ chung cư hay thiết kế nhà phố hiện đại.

Tại các hệ thống bán lẻ, sức mua ngành hàng TV cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao. Theo ông Phạm Quốc Bảo Duy, Giám đốc Ngành hàng Điện máy, Hệ thống FPT Shop, tại hệ thống này sức mua TV trong mùa World Cup 2026 ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 40–50% so với tháng liền trước. Đà tăng tập trung rõ rệt trước thời điểm khai mạc World Cup 2026 khoảng 1 tuần, khi nhu cầu mua sắm đạt đỉnh.

Về cơ cấu sản phẩm, các dòng TV màn hình lớn từ 65 inch trở lên tiếp tục là nhóm tăng trưởng mạnh nhất, đóng vai trò dẫn dắt chính trong mùa cao điểm này. Với các phân khúc cao cấp, khách hàng tập trung chọn các thương hiệu như Samsung, LG và TCL.

Trong khi đó, đại diện truyền thông hệ thống Điện Máy Xanh cho biết, bước vào mùa World Cup 2026, phân khúc TV tại hệ thống này tăng trưởng ổn định ở mức 34%.

Ở phân khúc TV cao cấp, xu hướng màn hình lớn tiếp tục chiếm ưu thế khi khách hàng chủ yếu tập trung lựa chọn các dòng có kích thước từ 55 inch, 65 inch cho đến 75 inch để tối ưu hóa trải nghiệm hình ảnh sống động tại gia.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của dòng TV 98 inch - màn hình siêu lớn với mức giá có thể xem là hợp lý, mang tính cạnh tranh hơn so với trước đây.

Các hãng tung nhiều sản phẩm đi kèm công nghệ mới để cạnh tranh

Tranh thủ mùa World Cup 2026, các hãng như TCL, Samsung, LG và Sony đã lần lượt tung ra các dòng sản phẩm tích hợp nhiều công nghệ mới và màn hình lớn.

Trong đó, TCL đưa ra dòng sản phẩm sử dụng công nghệ SQD-MiniLED (Super Quantum Dot Mini LED) đầu tiên và độc quyền tại thị trường Việt Nam với tên gọi C8L.

Công nghệ này kết hợp giữa đèn nền Mini LED siêu nhỏ và lớp chấm lượng tử "Super" (siêu cấp) để lọc màu, giúp tăng cường độ sáng, độ chính xác màu sắc và độ tương phản lên một tầm cao mới.

Dòng TV C8L ra mắt tại thị trường Việt Nam có kích thước lần lượt là 55, 65, 75, 85 và 98 inch. Độ sáng màn hình lên đến 6000 nits, đạt 100% dải màu BT.2020, cùng tần số quét 144Hz, giúp tái hiện màu sắc tươi mới, rực rỡ và chân thật.

Hệ thống đèn nền mật độ siêu cao với 4.032 vùng sáng, đáng chú ý trên chiếc TV 98 inch lên tới 20.000 vùng sáng và 85 inch là hơn 10.000 vùng sáng, điều này giúp cho việc hiển thị màu đen sâu hơn và độ sáng cao hơn.

TV TCL cũng đang có mức giá cạnh tranh trên thị trường, khi hiện với tấm nền LCD (chiếm 70% giá trị của TV) chỉ còn duy nhất hãng này sản xuất.

Trong khi đó, Samsung không chạy đua ở một công nghệ duy nhất mà bao phủ thị trường bằng dải AI TV mới nhất, đồng thời lần đầu đưa dòng TV Micro RGB cao cấp (lên tới 115 inch) về Việt Nam. Các sản phẩm còn tích hợp Vision AI Companion giúp tối ưu hình ảnh và cá nhân hóa trải nghiệm một cách thông minh.

LG cũng gây ấn tượng mạnh với dòng TV OLED evo AI W6 có thiết kế dán tường mỏng chỉ 9,9mm, đi kèm công nghệ truyền tải hình ảnh không dây chất lượng 4K 165Hz. Bên cạnh đó, chip xử lý AI Processor α11 Gen 3 cũng được nâng cấp để mang lại khung hình tự nhiên nhất.

Sony tiếp tục chọn hướng đi giữ vững chất lượng điện ảnh tại gia với các dòng BRAVIA 9 II và BRAVIA 7 II, sử dụng hệ thống đèn True RGB điều khiển độc lập.

Người dùng nên chọn dòng TV nào để xem World Cup 2026

Theo các chuyên gia công nghệ, để tận hưởng các trận bóng đá một cách trọn vẹn và hấp dẫn, người dùng nên chọn những dòng TV được trang bị tần số quét tối thiểu 120Hz.

Nếu ngôi nhà có không gian phòng khách nhỏ và ngân sách dưới 15 triệu, một chiếc TV 55 inch là lựa chọn hoàn hảo.

Tuy nhiên, nếu người dùng yêu cầu cao về trải nghiệm điện ảnh và thể thao, hãy cân nhắc kích thước 65 - 75 inch với tấm nền OLED để có màu đen sâu tuyệt đối, hoặc Mini LED để tận dụng lợi thế độ sáng cực cao.