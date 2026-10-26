Gia Lai:

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh nguyên nhân vụ cháy khiến hai cha con ông H.K.L. tử vong

Ngày 26/10, lãnh đạo xã Vĩnh Thịnh (Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 2 cha con tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Ảnh: Đ.H.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng phát trong căn nhà của ông H.K.L. tại thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thịnh nên tri hô, tìm cách chữa cháy.

Sau khi khống chế được ngọn lửa, lực lượng chức năng phát hiện ông H.K.L. và con trai là cháu H.T.B. đã tử vong trong nhà.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, cha mẹ của ông L. cũng sinh sống trong ngôi nhà nhưng không bị thương tích. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh nguyên nhân vụ việc.