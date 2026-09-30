Khoảng 16h40 ngày 30/9, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà số 14 Tăng Bạt Hổ (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đây là nhà hàng kinh doanh ăn uống, với kết cấu bên ngoài có nhiều vật liệu gỗ.

Lửa bùng phát từ tầng 3 của nhà hàng. Ảnh: Đình Hiếu

Tại hiện trường, lửa bùng lên từ khu vực tum tầng 3, sau đó lan nhanh. Nhân chứng cho biết nhiều người phía trong đã tháo chạy ra ngoài.

Cảnh sát triển khai chữa cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Ảnh: Đình Hiếu

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 và khu vực 9 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng triển khai các phương án dập lửa.

Đến 17h, ngọn lửa được khống chế. Ghi nhận của lực lượng chức năng cho thấy những người ở trong quán đã kịp thời thoát ra ngoài.

Nguyên nhân vụ cháy nhà hàng đang được lực lượng chức năng làm rõ.