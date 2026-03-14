Trong video, 2 con hươu sao nô đùa vui nhộn. Chúng đứng bằng hai chân sau và dùng hai chân trước khua mạnh về phía đối phương. Nhiều người xem hiếu kỳ với hành động này, cho rằng hai con vật đang "đấu võ".

Ông Đỗ Hồng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ, Vườn Quốc gia Cúc Phương cho biết, các cá thể trong video là hươu sao - loài đang được bảo tồn tại Cúc Phương.

"Các cá thể hươu sao trong đàn thường xuyên nô đùa nhau như video chứ không phải hành động tấn công nguy hiểm", ông Hải cho biết.

Đoạn video 2 con hươu sao nô đùa gây sốt trên mạng xã hội

Sau quá trình chăm sóc tại các chương trình cứu hộ, những cá thể này được thả vào khu bán hoang dã rộng gần 200ha để thích nghi dần với môi trường tự nhiên trước khi có thể trở lại rừng.

Khu vực này chỉ mở cửa cho khách tham quan mua vé, có hướng dẫn viên đi cùng nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, giữ gìn an ninh rừng và tránh ảnh hưởng tới động vật.

Hươu sao sinh sống trong khu bán hoang dã rộng gần 200ha

Vườn quốc gia Cúc Phương rộng hơn 22.200 ha, nằm trên 3 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Phú Thọ (Hòa Bình cũ). Cúc Phương có 6 năm liên tiếp được World Travel Awards vinh danh là "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á", từ 2019 đến 2024.

Ảnh/Video: Vườn Quốc gia Cúc Phương