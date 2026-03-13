Ảnh minh hoạ: PX

Tạp chí du lịch và phong cách sống Time Out vừa công bố bảng xếp hạng các thành phố tốt nhất thế giới năm 2026. Danh sách được xây dựng dựa trên ý kiến của những người hiểu rõ các đô thị nhất: chính cư dân đang sinh sống tại đó.

Năm nay, cuộc khảo sát toàn cầu thu hút hơn 24.000 người tham gia, cùng đánh giá của hơn 100 chuyên gia đô thị.

Danh hiệu thành phố tốt nhất thế giới năm 2026 thuộc về Melbourne. Tuy nhiên, châu Á cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi Thượng Hải vươn lên vị trí thứ hai toàn cầu, vượt qua nhiều đô thị nổi tiếng như London, Paris, New York City hay Tokyo.

Nhiều thành phố châu Á cũng lọt vào top 50 toàn cầu, trong đó Việt Nam có hai đại diện là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở bảng xếp hạng các thành phố tốt nhất châu Á năm 2026, Thượng Hải (Trung Quốc) đứng số 1, Bangkok (Thái Lan) đứng ở vị trí thứ 2, tiếp theo là Seoul (Hàn Quốc) ở vị trí thứ 3, Tokyo (Nhật Bản) và Hong Kong (Trung Quốc) lần lượt hoàn thiện top 5.

Đáng chú ý, Việt Nam có hai đại diện góp mặt trong bảng xếp hạng tốt nhất châu Á là Hà Nội ở vị trí thứ 7 và TPHCM ở vị trí thứ 10.

Việc hai thành phố lớn của Việt Nam xuất hiện trong danh sách cho thấy sức hút ngày càng tăng của các điểm đến trong nước đối với du khách quốc tế, nhờ sự kết hợp giữa văn hóa, ẩm thực đặc sắc và nhịp sống đô thị năng động.

Trong khi đó, Thượng Hải đứng số 1 châu Á, được người dân địa phương đánh giá rất cao về mức độ chi phí hợp lý. Có tới 88% người được hỏi cho rằng việc ăn uống bên ngoài tại thành phố này có giá khá phải chăng, trong khi 90% nhận định giá cà phê hay vé xem phim vẫn ở mức dễ tiếp cận. Bên cạnh đó, 78% ý kiến cho rằng Thượng Hải là một thành phố thân thiện với việc di chuyển bằng xe đạp.

Sammi Sowerby, biên tập viên của Time Out tại Thượng Hải, cho biết một trong những lý do khiến thành phố này ngày càng thu hút du khách là chính sách thị thực ngày càng thuận lợi. Hiện công dân của hơn 50 quốc gia được miễn thị thực khi nhập cảnh Trung Quốc cho các chuyến lưu trú ngắn hạn và danh sách này vẫn tiếp tục được mở rộng.

Danh sách 10 thành phố tốt nhất châu Á năm 2026 theo Time Out:

1. Thượng Hải, Trung Quốc

2. Bangkok, Thái Lan

3. Seoul, Hàn Quốc

4. Tokyo, Nhật Bản

5. Hong Kong, Trung Quốc

6. Singapore

7. Hà Nội, Việt Nam

8. Bắc Kinh, Trung Quốc

9. Chiang Mai, Thái Lan

10. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam