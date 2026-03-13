Tại đa số các khách sạn, những chiếc cốc thủy tinh thường được xếp gọn, sạch sẽ trên nóc tủ lạnh hoặc bàn gỗ. Nhiều nơi còn phủ thêm nắp giấy, tạo cảm giác mới và sạch hơn.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, du khách không nên uống nước bằng cốc của khách sạn, ngay cả khi đang rất khát. Dù trông có vẻ mới và sạch, các cốc thuỷ tinh trong khách sạn thường không được rửa kỹ, theo Southernliving.

Theo khuyến cáo, du khách nên sử dụng các loại cốc dùng một lần được bọc trong bao nhựa thay vì cốc thủy tinh đặt sẵn trong phòng.

Một cuộc điều tra bí mật do ABC News thực hiện cách đây khoảng 15 năm cho thấy, tại 11 trong số 15 khách sạn được kiểm tra, nhân viên dọn phòng không thay cốc mới sau khi khách rời đi. Họ chỉ lau lại bằng khăn hoặc miếng bọt biển rồi đặt lại cho khách tiếp theo.

Trong nhiều trường hợp, cốc chỉ được tráng nhanh trong bồn rửa. Thậm chí tại một khách sạn, phóng viên ghi nhận, nhân viên dùng dung dịch tẩy nấm mốc để lau cốc và ấm đun nước. Sau khi kết quả điều tra được công bố, nhiều chuỗi khách sạn cho biết sẽ chuyển sang sử dụng cốc dùng một lần hoặc đào tạo lại đội ngũ nhân viên dọn phòng.

Nếu cẩn thận, du khách có thể mang theo cốc riêng, cốc giấy hoặc tự rửa và đun nước sôi để tráng cốc thủy tinh trong khách sạn.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo du khách nên cân nhắc khi dùng xô đá đặt sẵn trong phòng khách sạn. Theo chia sẻ của một nhà dịch tễ học với Travel + Leisure, xô đá thường chỉ được tráng và lau nhanh trước khi phục vụ khách tiếp theo. Vì vậy, du khách không nên dùng xô đá nếu không có túi lót bên trong.

Trên Travel + Leisure, ông Brian Labus, chuyên gia dịch tễ tại Đại học Nevada Las Vegas, cho biết từng xảy ra đợt bùng phát norovirus (một loại virus gây viêm dạ dày ruột cấp tính) tại một khách sạn khi khách nôn vào xô đá. Xô đá sau đó được vệ sinh nhưng không thể ngăn chặn virus khiến dịch lây lan cho những khách khác khi vô tình sử dụng.

Theo tờ People, máy pha cà phê hay ấm đun nước siêu tốc trong phòng ở khách sạn cũng nằm trong danh sách những món đồ kém sạch nhất bởi chúng thường xuyên bị các nhân viên vệ sinh bỏ qua hoặc làm sạch sơ sài.

Các bác sĩ vi sinh cảnh báo, môi trường ẩm ướt bên trong những vật dụng này là nơi lý tưởng cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển. Bởi vậy, với khách lưu trú ở khách sạn, trước khi dùng các vật dụng có sẵn, bạn nên khử trùng trước rồi mới sử dụng.

Khánh Linh