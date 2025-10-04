Theo giới thiệu của Lonely Planet, hành trình khám phá hệ thống hang động tại Phong Nha - Kẻ Bàng được xếp trong top 10 trải nghiệm đáng thử tại Việt Nam.

Nơi đây nổi tiếng với rừng nguyên sinh bạt ngàn và những hang động khổng lồ, trong đó Sơn Đoòng được xem là hang động lớn nhất hành tinh, thu hút du khách quốc tế.

Dù tour Sơn Đoòng đã kín chỗ đến năm 2026, du khách vẫn có nhiều lựa chọn khác như hang Én, hang Tú Làn hay hang Va. Mỗi nơi mang đến những trải nghiệm khám phá thiên nhiên độc đáo và kỳ bí.

Những hang động với thạch nhũ, măng đá muôn hình vạn trạng cùng hệ sinh thái phong phú khiến Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành điểm đến khó quên đối với những ai yêu thích du lịch mạo hiểm, sinh thái.

Vẻ đẹp kỳ vĩ của hang Sơn Đoòng. Ảnh: Oxalis Adventure

Bên cạnh đó, địa đạo Vịnh Mốc nằm trong top 15, được đánh giá là điểm đến đặc sắc trong hành trình tìm hiểu lịch sử, cùng với địa đạo Củ Chi (TPHCM) và đồi Hamburger (TP. Huế). Đây là nơi lưu giữ dấu tích cuộc chiến tranh khốc liệt, phản ánh sức sống bền bỉ, ý chí kiên cường của quân và dân địa phương.

Trước đó, tại TP. Hà Nội, sản phẩm du lịch “Đường Trường Sơn huyền thoại - Hang Chỉ huy” (xã Thượng Trạch) được vinh danh ở hạng mục Sản phẩm du lịch sáng tạo tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Trị cho biết, lựa chọn và vinh danh này của Lonely Planet đánh giá được sự đa dạng, hấp dẫn của hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh là khám phá và trải nghiệm hang động, văn hóa lịch sử, mạo hiểm, sinh thái qua thực tế hoặc qua ứng dụng công nghệ hiện đại.

Những đánh giá và giới thiệu về các điểm đến ở tỉnh Quảng Trị trên các trang du lịch uy tín mang tầm quốc tế tiếp tục làm lan tỏa thương hiệu điểm đến của du lịch Quảng Trị trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.