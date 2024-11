Trang Fanpage của The Icon Group mới đăng tải thông báo cho biết “tiền trong tài khoản ngân hàng và các tài sản khác đã bị đóng băng để phục vụ điều tra, do đó không thể hoàn tiền cho chuyến du lịch bị hủy của các đại lý. Việc hoàn tiền sẽ phải tạm hoãn cho đến khi có thông báo mới".

Được biết, những chuyến du lịch này là phần thưởng của công ty dành cho các đại lý.

Ngày 6/11, cảnh sát Ủy ban Chống tham nhũng Thái Lan đã thẩm vấn Warathaphon Waratyaworrakul (sếp Paul) về vụ kiện chống lại Kritanong Suwanwong, chủ trang Facebook “Kritanong Against Corruption” (Kritanong chống tham nhũng - PV). Anh cáo buộc bà Kritanong tống tiền The Icon Group, nhưng bà phủ nhận và cho rằng chỉ hỗ trợ nạn nhân trong việc đòi bồi thường.

Các “đại lý” điền biểu mẫu, yêu cầu hoàn tiền tại tòa nhà The Icon Group. Ảnh: Bangkok Post

Cảnh sát cũng thẩm vấn sếp Paul về một khiếu nại khác mà anh đệ trình chống lại Ekapob Luangprasert, người lập trang Facebook hỗ trợ nạn nhân. Khiếu nại này xuất hiện sau khi ông Ekapob cho biết một nhân chứng ẩn danh tuyên bố có bằng chứng cho thấy các quan chức cấp cao có thể giúp các nghi phạm chính thoát tội.

Ông Ekapob tiết lộ các quan chức này thuộc Văn phòng Ủy ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Cục Điều tra Đặc biệt (DSI), Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng và Cơ quan điều tra tội phạm mạng.

Đến cuối tháng 10, cảnh sát đã nhận ít nhất 10.000 đơn khiếu nại từ các nạn nhân với tổng thiệt hại ước tính khoảng 3 tỷ baht (hơn 2.225 tỷ đồng). Đây là số tiền mà các nạn nhân đã đầu tư khi làm đại lý cho các sản phẩm của The Icon Group.

Theo Khaosod, cảnh sát dự kiến sẽ làm rõ vụ tống tiền của công ty này vào tuần sau, đồng thời từ chối trả lời về lệnh triệu tập bắt giữ và sẵn sàng điều tra dòng tiền của mẹ chính trị gia S.

Thiếu tướng Charoonkiat Pankaew trả lời phỏng vấn. Ảnh: Khaosod

Ngày 7/11, Thiếu tướng Charoonkiat Pankaew - Phó Cục trưởng Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) cho biết đã có tiến triển trong vụ án các đoạn ghi âm liên quan đến việc tống tiền từ The Icon Group. Ngày 11/11 tới sẽ có thêm một cuộc họp, dự kiến mọi việc sẽ rõ ràng hơn vào tuần sau.

Thiếu tướng Charoonkiat cho biết hiện chưa thể tiết lộ thông tin về lệnh triệu tập hay bắt giữ các cá nhân có liên quan, cần chờ đợi thêm kết quả điều tra.

Khi được hỏi về vấn đề của mẹ chính trị gia S sau khi phát hiện dòng tiền chuyển vào tài khoản của người này, ông cho biết hiện CIB đang kiểm tra dòng tiền và sẽ lập báo cáo gửi Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) để xem xét khả năng dính líu đến việc rửa tiền.

Tất cả 18 bị can, mỗi người được gọi là "ông chủ" trong hệ thống tiếp thị của The Icon Group, bị bắt vào ngày 16/10 sau khi nhiều người nộp đơn tố cáo The Icon Group lừa đảo hàng nghìn người dân Thái Lan qua các khóa học bán hàng trực tuyến và kinh doanh thực phẩm chức năng, cung cấp thông tin sai sự thật vào hệ thống máy tính.

Ba người nổi tiếng bị bắt giữ gồm: diễn viên Min Pechaya, MC Kan Kantathavorn và Sam Yuranunt Pamornmontri. Bước đầu, họ đều phủ nhận các cáo buộc.

Bangkok Post tóm tắt vụ việc:

Theo Bangkok Post, Khaosod