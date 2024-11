Phó Tổng thư ký DSI Wisanu Chimtrakool cho biết DSI đã đưa ra các cáo buộc bổ sung đối với 18 nghi phạm của The Icon Group.

Những người này bị buộc tội vi phạm Luật về khoản vay nhằm lừa đảo và gian lận (hay lừa đảo đa cấp) và Luật bán hàng và tiếp thị trực tiếp, bên cạnh các cáo buộc lừa đảo công chúng và tội phạm máy tính đã được cảnh sát đưa ra trước đó.

Warathaphon Waratyaworrakul - CEO của The Icon Group được cảnh sát hộ tống đến tòa án ngày 18/10. Ảnh: BangkokPost

Ông Wisanu cho biết DSI đã tham khảo ý kiến về kế hoạch đưa ra các cáo buộc bổ sung với đại diện của Văn phòng Chính sách tài khóa và Hội Bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời thu thập bằng chứng cho những cáo buộc mới nhất.

“Họ có quy trình làm việc và các vai trò khác nhau… Các vai trò kết hợp này đều có chung mục đích là vay mượn để lừa đảo”, ông Wisanu chia sẻ.

Theo thông báo đã được DSI đưa ra hôm thứ Hai (12/11), các nghi phạm hợp tác để tạo dựng đội ngũ điều hành, nhóm lãnh đạo chuyên mời gọi người khác đầu tư vào The Icon Group và nhóm sao Thái (celebrities - PV) khoe khoang sự giàu có của mình từ hoạt động kinh doanh này.

Các nghi phạm điều hành hoạt động bán hàng và tiếp thị trực tiếp theo cách mời người mới tham gia vào mạng lưới kinh doanh, với lời hứa về các khoản lợi nhuận dựa trên việc tuyển dụng thêm các thành viên khác vào mạng lưới.

Theo DSI, các nghi phạm bị cáo buộc kinh doanh bán hàng trực tiếp không giấy phép.

Tuy nhiên, luật sư Withoon Kengngan phản bác đây không phải mô hình đa cấp vì nhóm có hoạt động kinh doanh thực tế và có hàng hóa. Để chứng minh sự vô tội, các nghi phạm sẵn sàng công khai hệ thống vận hành của tập đoàn và luật sư đã chuẩn bị 3.000 nhân chứng để các cơ quan chức năng thẩm vấn.

Tất cả 18 bị can, mỗi người được gọi là "ông chủ" trong hệ thống tiếp thị của The Icon Group, bị bắt vào ngày 16/10 sau khi nhiều người nộp đơn tố cáo The Icon Group lừa đảo hàng nghìn người dân Thái Lan qua các khóa học bán hàng trực tuyến và kinh doanh thực phẩm chức năng, cung cấp thông tin sai sự thật vào hệ thống máy tính.

Ba người nổi tiếng bị bắt giữ gồm: diễn viên Min Pechaya, MC Kan Kantathavorn và Sam Yuranunt Pamornmontri. Bước đầu, họ đều phủ nhận các cáo buộc.

Theo Bangkok Post

