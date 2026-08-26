2 lần đạt giải quốc gia

Nhận tin trúng tuyển Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Nguyễn Thị Diễm Quỳnh (SN 2008, trú thôn Thống Nhất, xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh), cựu học sinh lớp 12A7, Trường THPT Nguyễn Trung Thiên, không giấu được niềm vui.

Sau 12 năm học tập, nữ sinh đã chạm tới ước mơ giảng đường với 27,25 điểm ở tổ hợp C04. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Quỳnh đạt 8,5 điểm Toán, 8,75 điểm Ngữ văn và 10 điểm Địa lý.

Địa lý là môn học thế mạnh của Quỳnh. Do không có điều kiện học thêm, em chủ yếu tự học, tìm tài liệu, hệ thống kiến thức và rèn kỹ năng làm bài.

Vượt qua hoàn cảnh khó khăn, Nguyễn Thị Diễm Quỳnh trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 với 27,25 điểm.

Ở lớp 10, Quỳnh giành giải Nhất học sinh giỏi môn Địa lý cấp tỉnh và được chọn vào đội tuyển Hà Tĩnh dự thi học sinh giỏi quốc gia. Sang lớp 11, em tiếp tục giành giải Nhất cấp tỉnh. Trong lần đầu dự thi học sinh giỏi quốc gia, Quỳnh đạt giải Ba môn Địa lý.

Đến lớp 12, Quỳnh một lần nữa đứng đầu kỳ thi cấp tỉnh và có tên trong đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, ngay trước kỳ thi, cha em đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn lao động.

“Lúc bố mất, em rất buồn và khó tập trung học. Nhưng kỳ thi đã đến nên em cố gắng hoàn thành”, Quỳnh kể.

Sau kỳ thi, Quỳnh giành giải Khuyến khích môn Địa lý.

Quỳnh cũng có 12 năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi và được công nhận là Học sinh 3 tốt cấp Trung ương.

Cô Lê Thị Thương, giáo viên chủ nhiệm của Quỳnh, cho biết em là lớp trưởng trách nhiệm, hòa đồng và có ý thức tự học. Dù gia đình gặp biến cố, Quỳnh vẫn duy trì việc học và các thành tích của mình.

“Quỳnh có ý thức tự học và luôn cố gắng. Những thành tích em đạt được rất đáng ghi nhận”, cô Thương chia sẻ.

Niềm vui đỗ đại học và nỗi lo chi phí

Niềm vui trúng tuyển chưa thật sự trọn vẹn khi phía trước Quỳnh là những khoản chi phí nhập học, thuê trọ và sinh hoạt tại Hà Nội.

Sau khi chồng qua đời, chị Trần Thị Hoa (SN 1988), mẹ Quỳnh, trở thành lao động chính trong gia đình. Không có việc làm ổn định, chị một mình nuôi 5 người con, trong đó Quỳnh là con cả, 4 em đều đang tuổi ăn học. Chị còn chăm lo cho cha mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu.

Chồng mất, một mình chị Hoa lo cho 5 người con và cha mẹ chồng.

Gia đình chị Hoa thuộc diện hộ cận nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào khoảng một mẫu ruộng, trong khi 5 người con đều đang tuổi ăn học.

Quỳnh chọn ngành Giáo dục Tiểu học với mong muốn trở thành giáo viên. Chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm cũng giúp em giảm phần nào áp lực chi phí.

“Em muốn học đại học, sau này trở thành giáo viên, có công việc ổn định để phụ mẹ chăm lo cho các em. Em chỉ lo mẹ không xoay xở nổi tiền ăn ở, đi lại và những khoản chi phí khi em học xa nhà”, Quỳnh tâm sự.

Với chị Hoa, con gái đỗ đại học là niềm vui lớn nhưng cũng thêm gánh nặng. Trước mắt, chị dự định bán một phần lúa và một con bê để có tiền lo cho Quỳnh nhập học.

“Có gì bán được thì tôi bán để lo cho cháu. Tôi chỉ mong con được đi học đến nơi đến chốn. Cháu học tốt như vậy mà phải nghỉ học thì tôi thương lắm”, chị Hoa nói.

Những giấy khen ghi nhận thành tích học tập đáng nể của Diễm Quỳnh.

Chị Hoa cho biết có thể xoay xở để con nhập học, nhưng những năm học phía sau mới là điều đáng lo khi gia đình chỉ trông vào ruộng đồng.

Ông Nguyễn Sỹ Long, Trưởng thôn Thống Nhất, cho biết từ khi cha Quỳnh qua đời, mọi gánh nặng gia đình dồn lên vai người mẹ. Ông cho rằng gia đình rất cần được hỗ trợ để Quỳnh có thể theo học đến cùng.

“Gia đình em còn nhiều khó khăn. Chúng tôi rất mong các tổ chức, đoàn thể và nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ để Quỳnh có điều kiện tiếp tục học tập”, ông Long chia sẻ.

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