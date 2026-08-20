Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Nguyễn Văn Tiến (trú xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh) đạt 27,5 điểm khối A00, gồm Toán 9, Vật lý 9,5 và Hóa học 9 điểm. Với 27,5 điểm, Tiến là á khoa khối A00 của Trường THPT Trần Phú.

Với kết quả trên, Tiến trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM. Điểm chuẩn của ngành năm nay là 25,12 điểm.

Ước mơ trở thành kỹ sư tự động hóa

“Ban đầu, em tính thi các trường quân sự để không phải lo chi phí, nhưng thể trạng yếu nên không đủ điều kiện. Khi biết tin trúng tuyển vào trường đại học, em mừng lắm nhưng giờ lại rất lo. Em không biết lấy đâu ra tiền để vào TPHCM nhập học”, Tiến chia sẻ.

Nam sinh cho biết nếu có cơ hội nhập học, em sẽ cố gắng tìm việc làm để có thêm thu nhập, trang trải một phần chi phí học tập và sinh hoạt.

Bà Phan Thị Hiền (bìa trái) và con trai Nguyễn Văn Tiến cùng đại diện cơ quan đoàn thể trong xã đến động viên cậu học sinh nhà nghèo học giỏi. Ảnh: Sỹ Thông

Tuy nhiên, ước mơ trở thành kỹ sư tự động hóa của Tiến càng trở nên mong manh khi gia đình nhiều năm sống trong cảnh thiếu thốn.

Tiến là con út trong gia đình có 3 người con. Chị cả từng đỗ Đại học Bình Dương nhưng phải nghỉ học sau hai năm vì gia đình quá khó khăn. Người anh thứ hai cũng bỏ dở con đường học tập, vào Nam làm công nhân, chắt chiu gửi tiền về phụ giúp gia đình và nuôi em.

Bố của Tiến, ông Nguyễn Văn Quý (SN 1977), mắc bệnh hơn 10 năm nay, mất khả năng lao động và hiện sống dựa vào khoản trợ cấp xã hội 750.000 đồng mỗi tháng.

Mọi gánh nặng gia đình dồn lên vai bà Phan Thị Hiền, mẹ của Tiến (46 tuổi). Chăm chồng bị bệnh, bà Hiền còn canh tác 5 sào ruộng. Những lúc nông nhàn, bà tranh thủ đi phụ hồ, làm cỏ thuê để kiếm thêm thu nhập.

Nguyễn Văn Tiến chăm sóc người cha mắc bệnh đã hơn 10 năm nay.

Nhắc đến các con, bà Hiền không giấu được nước mắt. "Một mình tôi làm ruộng và đi làm thuê cũng chỉ đủ bữa đói bữa no. Hai đứa lớn đã phải dừng việc học vì gia đình quá nghèo. Giờ đến lượt Tiến đỗ đại học với số điểm cao, nếu lại phải bắt con ở nhà thì tôi thương con lắm”, bà Hiền nghẹn giọng.

Theo bà Hiền, từ nhỏ Tiến đã đặc biệt yêu thích máy móc, thiết bị điện. Mỗi khi trong nhà có quạt hay đồ điện hỏng, em đều tự mày mò tháo lắp, tìm hiểu nguyên lý hoạt động. Niềm yêu thích ấy dần hình thành ước mơ trở thành kỹ sư điều khiển và tự động hóa.

Suốt những năm học phổ thông, Tiến luôn có ý thức tự học và chưa bao giờ để bố mẹ phải nhắc chuyện học hành. Em tin rằng học tập là con đường giúp bản thân thay đổi cuộc sống và san sẻ gánh nặng với gia đình.

Mong con không phải dừng bước trước ngưỡng cửa đại học

Thầy Kiều Văn Phú, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, cho biết Tiến là học sinh có học lực tốt, giàu ý chí và luôn nỗ lực vượt lên hoàn cảnh. Thành tích á khoa khối A00 em đạt được là niềm tự hào của nhà trường. "Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm có thể tiếp sức để em có cơ hội tiếp tục việc học”, thầy Phú chia sẻ.

Với góc học tập đơn sơ, Tiến đã nỗ lực để đạt số điểm cao thứ hai toàn trường khối A00.

Không chỉ nhà trường, chính quyền địa phương cũng đang vận động các nguồn lực để giúp Tiến tiếp tục việc học.

Bà Nguyễn Thị Hiếu, cán bộ phụ trách giáo dục xã Đức Thịnh, cho biết địa phương đã báo cáo hoàn cảnh của Tiến lên Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời mong muốn các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để em có thể nhập học.

Theo bà Nguyễn Thị Vinh, Phó Ban Công tác Mặt trận thôn An Tiến, gia đình ông Nguyễn Văn Quý từng thuộc diện hộ nghèo nhiều năm. Hai người con lớn hiện đi làm công nhân, gửi tiền về phụ giúp gia đình nên cuộc sống phần nào bớt khó khăn. Ngoài ra, ngôi nhà gia đình đang ở cũng được xây dựng từ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

"Tuy nhiên, để lo chi phí nhập học và duy trì những năm đại học vẫn là gánh nặng vượt quá khả năng của gia đình. Địa phương đang kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ em", chị Vinh chia sẻ.

Với việc đạt 27,5 điểm đã giúp Nguyễn Văn Tiến chạm gần hơn tới giảng đường đại học, nhưng để biến ước mơ thành hiện thực, nam sinh chia sẻ vẫn còn nhiều nỗi lo phía trước.

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