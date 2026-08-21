Nỗi đau lần lượt mất cả mẹ lẫn cha

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, ngành Sư phạm Công nghệ, Vũ Phạm Thu Trang, trú Tổ dân phố 2 Nhân Hòa, phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) rất mừng. Người đầu tiên em khoe tin vui là bà nội Lê Thị Duyên (85 tuổi), đang ốm, nằm trên giường.

Nhìn giấy báo trúng tuyển của cháu, bà Duyên vui không tả xiết. Người bà đã ở tuổi xế chiều cố gắng ngồi dậy, ôm cháu gái vào lòng. Niềm vui vừa dâng tràn thì nước mắt bà lại lặng lẽ rơi. Bà thương cháu, cũng thương cho chặng đường phía trước khi gia đình chẳng còn ai đủ sức lo cho em.

Bà Duyên kể, con trai bà là Vũ Quang Lân (SN 1970) lấy vợ là Phạm Thị Hải (SN 1982), sinh được 3 người con gồm Vũ Quang Đăng (SN 2004), Vũ Phạm Thu Trang (SN 2008) và Vũ Phạm Kim Phúc (SN 2010).

Vũ Phạm Thu Trang nhận giấy báo trúng tuyển với nhiều âu lo. Ảnh: Lê Dương

Mùng 6 Tết năm 2016, khi đang đi mua thức ăn về nấu cho cả gia đình, chị Hải bất ngờ bị xe máy tông. Tai nạn khiến chị tử vong, bỏ lại người chồng cùng 3 đứa con thơ.

Vợ mất, gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai anh Lân. Vốn sức khỏe yếu, anh vẫn gắng gượng làm lụng, một mình bươn chải nuôi 3 con nhỏ. Đến năm 2020, anh Lân đột ngột qua đời.

Cha mẹ lần lượt qua đời, 3 anh em Trang phải về nương nhờ bà nội, cuộc sống những năm tháng sau đó phần lớn dựa vào sự cưu mang của bà con lối xóm và các mạnh thường quân.

“Lúc còn sống, thằng Lân bảo dù có bán nhà cũng phải lo cho các con ăn học tử tế, rồi lỡ sau này mình có thế nào thì các con vẫn có thể tự chăm sóc, nương tựa vào nhau”, bà Duyên nhớ lại.

Nhớ lời cha dặn, người anh cả Quang Đăng luôn cố gắng học tập. Hai năm sau ngày bố mất, Đăng trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Kỹ thuật nhiệt. Biết hoàn cảnh đặc biệt của em, nhà trường và các mạnh thường quân đã hỗ trợ để Đăng có thêm kinh phí trang trải việc học.

Những lúc không lên lớp, Đăng tranh thủ đi làm thêm. Em vừa tự lo một phần chi phí học tập, vừa cố gắng phụ giúp bà và hai em ở quê.

Đang học tập tại Hà Nội, hè này, thay vì về nhà nghỉ ngơi, Đăng ở lại Hà Nội làm thêm, kiếm tiền trang trải cuộc sống và dành dụm một phần để cùng em gái lo việc học trong thời gian tới.

Bà Duyên tuổi đã già, thường xuyên đau ốm, giờ lo cho cháu lỡ ước mơ vào giảng đường đại học. Ảnh: Lê Dương

“Cháu đỗ đại học, bà mừng nhưng cũng lo lắm”

Việc Trang trúng tuyển đại học là niềm vui lớn với bà Duyên. Điều bà mong mỏi nhất trong những năm tháng cuối đời là nhìn các cháu được học hành đến nơi đến chốn.

Thế nhưng, phía sau niềm vui ấy vẫn là một nỗi lo canh cánh. Bốn bà cháu hiện vẫn phải chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống. Bà Duyên tuổi cao, sức yếu, trong khi tiền ăn, tiền sinh hoạt và chi phí học tập của các cháu đều không nhỏ.

“Nhà còn khó khăn, tôi thì già rồi, không biết lấy đâu ra tiền cho cháu học 4 năm”, bà Duyên nghẹn ngào.

Trang cho biết, em chọn ngành Sư phạm Công nghệ bởi đây là ngành học được Nhà nước hỗ trợ, giúp gia đình giảm một phần gánh nặng học phí.

“Cháu muốn được đi học. Nếu có cơ hội, cháu sẽ cố gắng vừa học vừa làm thêm để tự trang trải, không để bà phải lo quá nhiều”, Trang chia sẻ.

Nữ sinh ước mơ được bước chân vào giảng đường, được học một nghề để sau này có thể tự nuôi sống bản thân và trở thành chỗ dựa cho bà.

Ở tuổi 85, bà Duyên cũng chỉ mong đôi chân còn đủ khỏe, đôi mắt còn đủ sáng để được chứng kiến các cháu trưởng thành.

“Tôi chỉ mong mình còn khỏe để thấy đứa cháu gái thứ ba cũng bước chân vào giảng đường như anh chị. Bà mong được nhìn các cháu ra trường, có việc làm, kiếm được tiền. Như thế là bà mãn nguyện rồi”, bà Duyên nói.

Góc học tập đơn sơ của Trang. Ảnh: Lê Dương

Bà Nguyễn Thị Luận, một người hàng xóm thân thiết, cũng là người đỡ đầu cho 3 anh em Đăng từ ngày bố mẹ các em qua đời, cho biết gia đình 4 bà cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Những năm đầu sau khi bố mẹ các cháu mất, cuộc sống của 4 bà cháu gần như trông chờ vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm và các mạnh thường quân. Đến nay, chuyện ăn uống cơ bản đã đỡ hơn, nhưng để lo được tiền học hành cho các cháu vẫn là một bài toán rất khó đối với người bà đã 85 tuổi”, bà Luận chia sẻ.

Theo bà Luận, với Trang, tờ giấy báo trúng tuyển đại học không chỉ là giấy báo của một ngôi trường. Đó còn là cánh cửa mở ra tương lai mà em đã cố gắng chạm tới sau những mất mát quá lớn của gia đình.

Theo ông Dương Mạnh Hùng, Tổ trưởng tổ dân phố Nhân Hòa, gia đình bà Duyên thuộc diện hộ nghèo. Sau khi vợ chồng anh Lân và chị Hải lần lượt qua đời, 3 người con thơ phải nương tựa vào bà nội đã tuổi cao, sức yếu.

Ông Hùng cho biết, những năm qua, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự sẻ chia của các nhà hảo tâm và bà con lối xóm, các em đã từng bước vượt qua nghịch cảnh, nỗ lực vươn lên trong học tập. Người con trai cả Quang Anh đã vào đại học, nay đến lượt Trang nhận giấy báo trúng tuyển, mở ra một cánh cửa mới trên hành trình học tập.

Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại, chi phí học đại học vẫn là gánh nặng lớn đối với gia đình. Chính quyền địa phương rất quan tâm và mong muốn nhận được sự chung tay, giúp sức của cộng đồng, để những em nhỏ giàu nghị lực như Trang có thêm cơ hội đến trường, thực hiện ước mơ và thay đổi tương lai.

Chương trình “Nâng bước đến trường” do Báo VietNamNet triển khai nhằm tiếp sức cho trẻ em, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. Bạn đọc có thể ủng hộ chương trình, hỗ trợ bằng cách quét mã QR phía trên hoặc chuyển khoản: Vietcombank: 0011002643148

VietinBank: 110628136866

Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ chương trình “Nâng bước đến trường”. Bạn đọc cũng có thể hỗ trợ trực tiếp em Vũ Phạm Thu Trang theo số tài khoản 0386517896, Ngân hàng MB Bank; địa chỉ: Tổ dân phố 2 Nhân Hòa, phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Số điện thoại: 0978094584.