Năm 1965, Apasra Hongsakula đưa cái tên Thái Lan lần đầu tiên lên ngôi vị cao nhất tại Miss Universe. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân của người đẹp mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử cho nhan sắc Đông Nam Á trên bản đồ sắc đẹp thế giới. Trước đó, suốt 13 năm kể từ khi Miss Universe ra đời vào năm 1952, khu vực này chưa từng có đại diện đăng quang.

Miss Universe 1965 - Apasra Hongsakula.

Nhan sắc nổi bật của bà Apasra giữa dàn người đẹp Âu - Mỹ.

Đăng quang Miss Universe dù chỉ cao 1,63m

Sinh năm 1947 tại Bangkok, Apasra lớn lên trong một gia đình coi trọng kỷ luật và giáo dục. Là con thứ 2 trong 6 anh chị em, Apasra sớm hình thành lối sống nền nếp và tinh thần trách nhiệm. Thời niên thiếu, Apasra theo học trung học tại Penang (Malaysia) rèn luyện khả năng ngoại ngữ, phong thái giao tiếp điềm đạm và sự tự tin.

Năm 1964, Apasra đăng quang Hoa hậu Thái Lan ở tuổi 17 và là đại tham dự Miss Universe 1965 tổ chức tại Miami (Mỹ). Trên sân khấu chung kết, vẻ đẹp thanh lịch, nụ cười hiền hòa cùng phong thái nền nã giúp người đẹp ghi điểm với ban giám khảo. Chung cuộc, Apasra vượt qua các đại diện đến từ Phần Lan, Mỹ, Thụy Điển và Hà Lan để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ thứ 14 trong lịch sử, dù sở hữu chiều cao khiêm tốn 1,63m.

Apasra đăng quang Miss Universe dù chỉ cao 1,63m.

Sau chiến thắng, Apasra trở về Thái Lan trong sự chào đón nồng nhiệt của công chúng. Không dừng lại ở danh hiệu sắc đẹp, người đẹp tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - đối ngoại, từng đảm nhiệm vai trò đại sứ văn hóa của Cơ quan Du lịch Thái Lan và 2 lần trở lại Miss Universe với tư cách giám khảo vào các năm 1973 và 1979.

Apasra được chào đón cuồng nhiệt khi về nước sau chiến thắng.

Làm mẹ đơn thân sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân

Đời sống cá nhân, Apasra trải qua nhiều biến cố. Người đẹp kết hôn lần đầu năm 19 tuổi với một thành viên hoàng tộc, song cuộc hôn nhân nhanh chóng kết thúc khi mới 21 tuổi, không lâu sau khi sinh con trai đầu lòng. Năm 1985, Apasra tái hôn với doanh nhân Suthikiati Chirathivat, một trong những tỷ phú hàng đầu Thái Lan. Cuộc hôn nhân thứ 2 kéo dài khoảng 10 năm trước khi khép lại vào năm 1995.

Nhan sắc "bất chấp thời gian" của Miss Universe 1965 ở độ tuổi U80.

Cựu Miss Universe 1965 ở tuổi 78:

Từ đó, Apasra lựa chọn cuộc sống mẹ đơn thân và dần rút lui khỏi các hoạt động giải trí để tập trung chăm sóc gia đình. Cựu hoa hậu sống kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về đời tư và luôn nhấn mạnh việc tôn trọng lựa chọn cá nhân của các con. Hiện tại, bà có 2 con trai trưởng thành, trong đó con út Pok Patsarakorn Chirathivat là chồng của nữ diễn viên Margie Rasri.

Những năm gần đây, bà Apasra thỉnh thoảng xuất hiện cùng con cháu trong các sự kiện đặc biệt. Ở tuổi 78, bà vẫn giữ vóc dáng thanh mảnh và diện mạo trẻ trung. Trước các đồn đoán về can thiệp thẩm mỹ, cựu Miss Universe cho biết uy trì lối sống điều độ, chế độ ăn uống lành mạnh và thói quen chăm sóc sức khỏe đều đặn.

Dù hôn nhân không hạnh phúc nhưng cựu Hoa hậu Hoàn vũ luôn tự hào về tổ ấm của 2 con trai.

Hơn 6 thập kỷ sau khoảnh khắc đăng quang lịch sử, Apasra Hongsakula vẫn được nhắc đến như một biểu tượng bền bỉ của nhan sắc Thái Lan và Đông Nam Á.