Ngày Tết có nhiều món truyền thống như thịt đông, thịt kho tàu, giò chả. Vậy những người bị mỡ máu cao, tăng huyết áp có nên ăn các món này không và ăn như thế nào để không lo mỡ máu tăng đột ngột? Tôi xin cảm ơn (Lê Hà -TPHCM)

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Ngô Minh Như - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3:

Với những người đang mắc rối loạn mỡ máu hoặc tăng huyết áp, chế độ ăn trong những ngày Tết cần được cân nhắc kỹ hơn so với người khỏe mạnh. Các món ăn truyền thống từ thịt nấu đông, thịt kho tàu hay giò chả đều mang hương vị quen thuộc của ngày Tết nhưng lại tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi cho hệ tim mạch nếu sử dụng không kiểm soát.

Về mặt dinh dưỡng, thịt đông và thịt kho tàu chứa hàm lượng chất béo bão hòa cao. Khi vào cơ thể, chất béo bão hòa làm tăng cholesterol LDL - yếu tố thúc đẩy hình thành mảng xơ vữa trong lòng mạch. Ở người đã có mỡ máu cao, việc ăn thêm nhiều thịt mỡ trong vài ngày liên tục có thể khiến các chỉ số lipid máu tăng nhanh, làm bệnh khó kiểm soát hơn ngay cả khi vẫn dùng thuốc đều đặn.

Riêng với thịt kho tàu, ngoài lượng mỡ lớn, món ăn này thường được nấu kèm nước mắm, muối và đường. Lượng muối cao làm tăng nguy cơ giữ nước và tăng huyết áp trong khi đường và mỡ kết hợp có thể ảnh hưởng xấu đến chuyển hóa, đặc biệt ở người có hội chứng chuyển hóa hoặc đái tháo đường đi kèm.

Thịt đông và thịt kho tàu là những món ăn quen thuộc ngày Tết. Ảnh: Hoa Linh.

Với người tăng huyết áp, chỉ cần vài ngày ăn mặn hơn bình thường cũng có thể khiến huyết áp tăng, gây mệt mỏi, nhức đầu hoặc mất ngủ.

Giò chả là món nhiều gia đình cho rằng “nhẹ” hơn thịt mỡ nhưng trên thực tế lại tiềm ẩn rủi ro khác. Giò chả thường chứa lượng muối và natri cao để tạo độ dai và bảo quản. Natri dư thừa là yếu tố làm huyết áp tăng khó kiểm soát. Ngoài ra, giò chả còn có thể chứa mỡ ẩn, khiến người ăn dễ chủ quan về lượng chất béo nạp vào cơ thể.

Vì vậy, với người mỡ máu cao và tăng huyết áp, khuyến cáo không phải là kiêng tuyệt đối các món ăn truyền thống ngày Tết mà là ăn có chọn lọc và giới hạn rõ ràng. Thịt mỡ nên được hạn chế tối đa, theo nguyên tắc nếm - không ăn no. Thịt kho tàu có thể dùng lượng nhỏ, ưu tiên phần thịt nạc, bớt nước kho, không chan nhiều nước mặn. Với giò chả, bạn chỉ nên ăn vài lát mỏng, tránh dùng kèm nhiều nước chấm và không ăn các bữa liên tiếp trong ngày.

Bên cạnh đó, mọi người cần chủ động cân đối khẩu phần bằng cách tăng rau xanh, dưa chua vừa phải, canh thanh đạm và trái cây tươi. Uống đủ nước, hạn chế rượu bia và duy trì vận động nhẹ như đi bộ, dọn dẹp nhà cửa cũng góp phần giúp huyết áp và mỡ máu ổn định hơn trong những ngày Tết.

Tết là dịp sum họp và thưởng thức ẩm thực truyền thống nhưng với người có bệnh nền tim mạch, ăn Tết thông minh chính là cách giữ gìn sức khỏe lâu dài. Chỉ cần điều chỉnh một chút trong lựa chọn và số lượng món ăn, người bệnh vẫn có thể đón Tết trọn vẹn mà không phải đánh đổi bằng sức khỏe tim mạch.