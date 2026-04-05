Ngày 5/4, Variety đưa tin 2 diễn viên Jonathan Majors và JC Kilcoyne gặp tai nạn trên phim trường khi thực hiện cảnh quay nguy hiểm, làm dấy lên lo ngại về vấn đề an toàn lao động.

Trong đoạn video lan truyền, cả 2 thực hiện cảnh bị đẩy về phía cửa kính. Tuy nhiên, tình huống bất ngờ xảy ra khi họ mất thăng bằng, va mạnh vào kính và rơi xuống đất từ độ cao gần 2m. Theo nguồn tin, JC Kilcoyne bị thương ở tay và phải khâu nhiều mũi sau cú ngã. Đại diện của nam diễn viên xác nhận anh đã được chăm sóc kịp thời và hiện trong tình trạng ổn định.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra trong bối cảnh đoàn phim vướng tranh cãi trước đó. Một tuần trước, nhiều thành viên hậu trường đã rời dự án để phản đối điều kiện làm việc thiếu an toàn, khiến sự cố lần này càng gây lo ngại.

Một số nhân sự cho biết các cảnh quay phức tạp, sử dụng đạo cụ nguy hiểm chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng. Thậm chí, khi quay lại hiện trường sau tai nạn của 2 diễn viên, ê-kíp được cho là tỏ ra thờ ơ, gây nhiều tranh cãi. Phía nhà sản xuất chưa lên tiếng, trong khi đại diện của Jonathan Majors cũng giữ im lặng.

Dự án phim có tên tạm thời là Knuckle do đạo diễn Kyle Rankin thực hiện vẫn tiếp tục ghi hình trong bối cảnh nhiều tranh luận chưa được giải quyết.

Jonathan Majors và nam diễn viên trẻ JC Kilcoyne.

Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của Jonathan Majors sau bê bối pháp lý năm 2023 nhưng sự cố lần này tiếp tục đặt ra nhiều dấu hỏi về hành trình tái xuất của nam diễn viên tại Hollywood.