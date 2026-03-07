Ngày 7/3, tờ Daum đưa tin Lee Jae Ryong (62 tuổi) đang bị cảnh sát điều tra sau khi gây tai nạn giao thông tại khu vực Gangnam (Seoul) rồi rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Gangnam, nam diễn viên bị thẩm vấn với cáo buộc vi phạm Luật giao thông đường bộ do không xử lý sau khi gây tai nạn.

Nam diễn viên Lee Jae Ryong.

Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, gần ga Samsung Jungang thuộc tuyến tàu điện ngầm số 9 tại Seoul. Khi đang lái xe trên đường, Lee Jae Ryong được cho là đã đâm vào dải phân cách giữa đường rồi rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

May mắn, vụ tai nạn không gây thương vong về người và cũng không làm hư hại các phương tiện khác.

Sau sự việc, Lee Jae Ryong được cho là lái xe về nhà, đỗ xe lại rồi đến nhà một người quen. Tuy nhiên, sau đó ông đã bị cảnh sát đưa về làm việc để phục vụ công tác điều tra. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy lượng cồn trong máu của nam diễn viên ở mức có thể bị đình chỉ giấy phép lái xe.

Truyền thông Hàn Quốc cũng nhắc lại các bê bối liên quan đến rượu bia của Lee Jae Ryong trong quá khứ. Năm 2003, ông từng bị bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say rượu.

Đến năm 2019, nam diễn viên tiếp tục vướng rắc rối pháp lý khi trong lúc say xỉn đã làm hư hại một biển quảng cáo trước cửa tiệm bowling ở Gangnam và bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố vì tội hủy hoại tài sản. Sau khi bồi thường thiệt hại, ông được miễn truy tố.

Theo cảnh sát, việc rời khỏi hiện trường ngay sau khi gây tai nạn khiến vụ việc lần này bị đánh giá nghiêm trọng hơn so với một va chạm giao thông thông thường. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Lee Jae Ryong và vợ là nữ diễn viên Yoo Ho Jeong.

Lee Jae Ryong sinh năm 1964 tại Seoul, là nam diễn viên kỳ cựu của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Ông tốt nghiệp Chung Ang University và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ cuối thập niên 1980. Trong hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, ông tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi bật như Tình yêu và tham vọng, Hoàng tử gác mái, Hoàng hậu cuối cùng...

Về đời tư, ông kết hôn với nữ diễn viên Yoo Ho Jeong vào năm 1995. Cặp đôi được xem là một trong những gia đình nghệ sĩ bền vững của làng giải trí Hàn Quốc và có 2 người con.

Lee Jae Ryong chia sẻ về vợ: