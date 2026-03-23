Ngày 23/3, tờ Sinchew đưa tin đoàn làm phim cổ trang Quy Lương Thần bất ngờ vướng tranh cãi sau khi một diễn viên quần chúng tên Diêm Dương Dương tố bị thương trên phim trường.

Nam diễn viên đăng tài hình ảnh với gương mặt bị thương nặng.

Theo chia sẻ, sự việc xảy ra trong quá trình quay tại phim trường Hoành Điếm (tỉnh Chiết Giang). Diêm Dương Dương đăng tải video và hình ảnh cho thấy vùng gần mắt bị rách, máu chảy nhiều.

Anh cho biết sau khi kiểm tra, bác sĩ yêu cầu khâu từ 5-6 mũi, đồng thời cần theo dõi thêm để tránh ảnh hưởng thị lực.

Nam diễn viên bày tỏ bức xúc khi cho rằng sau tai nạn, phía đoàn phim không theo dõi hay hỗ trợ. Anh viết: “Tôi bị thương chảy máu ngay tại hiện trường nhưng đoàn phim lại không quan tâm”.

Vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Sau đó, video tố cáo bất ngờ bị xóa khiến một số cư dân mạng đặt nghi vấn về tính xác thực nhưng nhiều ý kiến vẫn kêu gọi đoàn phim chú trọng an toàn trường quay.

Hiện ê-kíp sản xuất chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Bộ phim có sự tham gia của nam diễn viên nổi tiếng Lý Quân Nhuệ.

Quy Lương Thần do Lý Quân Nhuệ và Lưu Tá Ninh đóng chính, chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Ngân Thác và mới khởi quay từ đầu tháng 3.

