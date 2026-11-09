Kiều Minh Tuấn gây bất ngờ khi đánh hông, dễ dàng hất văng Cris Phan trong 1 thử thách đòi hỏi sức mạnh ở tập 108 của "2 ngày 1 đêm". HIEUTHUHAI chia sẻ kỷ niệm từng ít được người biết tới.

Ở tập 108 của 2 ngày 1 đêm, dàn người chơi cùng khách mời Dương Domic, NICKY, buitruonglinh khép lại chặng hành trình tại Yên Bái với chủ đề "Bữa tối Tây Bắc".

Các nghệ sĩ quây quần bên mâm cơm mang hương vị núi rừng Tây Bắc, vừa tận hưởng không khí ấm cúng, vừa trải qua loạt khoảnh khắc đặc trưng của chương trình. Phần lớn tập 108 là các cuộc trò chuyện, nhìn lại hành trình đã qua của các thành viên.

Dàn người chơi ở tập 108.

Được HIEUTHUHAI nhường lại chức "tổng tài" của "Công ty 2 ngày 1 đêm", Lê Dương Bảo Lâm có dịp thị uy sức mạnh nhưng nhanh chóng lạm dụng quyền lực.

Trong vai trò mới, Lê Dương Bảo Lâm liên tục đưa ra các yêu cầu làm khó đồng đội, chỉ đạo cách sắp xếp, trang trí hay bắt các thành viên phải báo cáo khiến HIEUTHUHAI "hờn dỗi", dí dỏm tỏ ra "đanh đá" hưởng ứng.

Nhận câu hỏi đánh đố bằng tiếng Anh: Cô giáo xin đi muộn gọi là gì? - Chocolate (Phiên âm: Cho cô "late" - trễ), Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn dí dỏm nổi giận, cho rằng chương trình không công bằng vì mình không giỏi ngoại ngữ.

Trên mạng xã hội, khán giả thậm chí đòi "giải cứu" ê-kíp 2 ngày 1 đêm vì liên tục bị Lê Dương Bảo Lâm bắt nạt. Nam diễn viên còn hài hước cầm cục đá đe doạ thành viên ê-kíp, yêu cầu quyền phúc khảo vì không phục trước đáp án.

Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn liên tục làm khó ê-kíp.

Các thành viên xem lại lưu bút, những bức ảnh cũ cách đây 4 năm từ những tập đầu tiên của 2 ngày 1 đêm. Kiều Minh Tuấn tự nhận đã "luống tuổi".

Cris Phan, Lê Dương Bảo Lâm kể kỷ niệm HIEUTHUHAI từng "tay trắng", chưa có nhiều người hâm mộ. Trong buổi diễn ở Đà Lạt, khán giả còn hỏi nhau rằng nam rapper là ai. HIEUTHUHAI tâm sự, anh ngày càng ít dành thời gian cho gia đình vì quá bận rộn và tham vọng trong công việc.

Ở một thử thách, người chơi sẽ bắt cặp để thi đấu. Cả 2 cùng đứng yên trong 1 vòng tròn và quay lưng vào nhau, lần lượt đánh hông để đẩy đối thủ khỏi vòng tròn.

Cố ý giấu 2 cục đá vào người để tăng trọng lượng cơ thể và bị phát hiện, Kiều Minh Tuấn vẫn gây bất ngờ khi dễ dàng hất văng Cris Phan.

Tới lượt Dương Domic và Lê Dương Bảo Lâm, cả hai được cho là ngang tài ngang sức vì đều có hình thể cao lớn. Tuy nhiên, khi Lê Dương Bảo Lâm chuẩn bị dùng đà, Dương Domic nhanh chóng né, khiến đàn anh bật ngửa.

Ảnh, video: BTC