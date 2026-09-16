Trường Giang cho biết đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định, muốn dành thời gian này để "lắng lại và học hỏi thêm". Anh cảm ơn tình cảm của khán giả dành cho mình, mong người hâm mộ tiếp tục đồng hành cùng chương trình 2 ngày 1 đêm.

Bài đăng mới nhất của Trường Giang.

Quyết định xin tạm rút khỏi chương trình được Trường Giang đưa ra trong bối cảnh anh đang là tâm điểm tranh cãi. Làn sóng "đào" lại các video anh cư xử không hay, cũng như lùm xùm từ quá khứ bắt đầu xảy ra trên mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng Threads từ khoảng đầu tháng 9 - sau khi anh đăng bài ủng hộ sản phẩm mới của ca sĩ Jack (J97).

Ước tính hiện có hơn 15.000 bài đăng, video, bình luận liên quan đến Trường Giang chỉ sau vài ngày. Tên anh cũng lọt top thịnh hành trên Threads, đến mức nhiều khán giả cho rằng "cứ lướt 5 bài là thấy một bài về Trường Giang".

Trường Giang trong chương trình '2 ngày 1 đêm'.

Nội dung các bài đăng chủ yếu xoay quanh cảnh anh tương tác thân mật với người chơi nữ tại gameshow Ơn giời cậu đây rồi, cùng một số cảnh tát mạnh đồng nghiệp. Màn cầu hôn Nhã Phương tại lễ trao giải Mai Vàng 2018 bị chỉ trích vì ảnh hưởng tới thời lượng phát sóng của chương trình.

Những lùm xùm đời tư trước khi lập gia đình của Trường Giang cũng bị lên án. Các phân cảnh anh cư xử không tinh tế với đàn em, khách mời tại 2 ngày 1 đêm, Nhanh như chớp, cùng một số chương trình khác cũng liên tục được đăng tải. Riêng với 2 ngày 1 đêm, anh được cho là nhân tố khiến không khí trở nên khó xử, tạo xích mích, dẫn tới mất niềm vui giữa các thành viên, khách mời.

Nhã Phương có động thái ủng hộ ngầm khi đăng ảnh ôm chồng tối 12/9 không kèm chú thích, tương tác với các bình luận động viên.

Tối 14/9, Trường Giang đăng bài xin lỗi trên trang cá nhân. "Tôi xin lỗi những người đã từng vì mình mà tổn thương. Có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Tôi hiểu điều đó và nhận phần thiếu sót", anh viết. Trường Giang thừa nhận định những hành vi bị chỉ trích của mình là "chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng".

Ảnh, video: FBNV, 2 ngày 1 đêm