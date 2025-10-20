Kết thúc chặng hành trình ở miền Tây, tại tập 85 của 2 ngày 1 đêm, dàn người chơi đến với Bắc Ninh cùng 3 khách mời là "em xinh" Lamoon, Muộii và Ánh Sáng Aza.

Dàn người chơi của '2 ngày 1 đêm'.

Dàn người chơi đến với chặng Bắc Ninh.

Ở trò chơi dân gian "Rồng rắn lên mây", mỗi đội xếp thành hàng dọc, tìm cách làm bể bong bóng do thành viên đứng cuối cùng của đội đối thủ nắm giữ. Đội nào bị bể bong bóng hoặc bị đứt đoạn xem như bị loại.

Trong lượt chơi đầu tiên, cả 3 đội đấu với nhau. Đội Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy không đưa thành viên nữ - "em xinh" cao 1,76m Muộii ra sau cùng để giữ bong bóng, mà cử lên đầu hàng, đối đầu với 2 đội còn lại.

Ngay khi bắt đầu trò chơi, với sự linh hoạt, nhanh nhẹn, nữ ca sĩ liên tiếp “tấn công” vào đội của HIEUTHUHAI - Trường Giang Lamoon. Khi bị đối thủ tiếp cận, cô cũng phản ứng nhanh, bảo vệ bong bóng của đội.

Đội Lê Dương Bảo Lâm - Cris Phan - Ánh Sáng cũng liên tiếp “khiêu khích” đội HIEUTHUHAI. Bị bao vây, đội HIEUTHUHAI bị Muộii làm bể bong bóng đầu tiên. Tận dụng thời cơ lúc đội Lê Dương Bảo Lâm ăn mừng, nữ ca sĩ nhanh tay làm bể nốt bong bóng do Cris Phan mang trên người.

Trò chơi 'Rồng rắn lên mây'.

Ở trò chơi dân gian của vùng Kinh Bắc xưa - “Chạy ró”, chương trình chuẩn bị các bộ trang phục ngẫu nhiên được đặt trong những chiếc ró. Khi có hiệu lệnh, người chơi sẽ chọn ngẫu nhiên 1 chiếc ró, mặc trang phục sao cho ró không rơi xuống đất. Sau các lượt chơi, đội có thành viên ăn mặc chỉnh tề hơn sẽ chiến thắng.

Lamoon chọn được trang phục Ông Địa, Ánh Sáng Aza nhận trang phục người đánh trống làng, Muộii gặp khó với trang phục cô Tấm có nhiều chi tiết, phụ kiện.

Chọn được chiếc áo lam, Lê Dương Bảo Lâm liền nhập vai, diễn tiểu phẩm “Lan và Điệp” với sự hỗ trợ của Kiều Minh Tuấn. HIEUTHUHAI gây cười khi mặc trang phục bảo vệ.

Trò chơi 'Chạy ró'.

