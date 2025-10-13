Ở tập 84 của 2 ngày 1 đêm, dàn người chơi tiếp tục chặng hành trình tại Bến Tre (tỉnh Vĩnh Long) cùng khách mời Quỳnh Anh Shyn, Kaity Nguyễn.

Mỗi nhóm có một thành viên được chương trình cài cắm làm gián điệp từ đầu, bí mật khiến đồng đội gặp bất lợi trong các thử thách. Dàn người chơi phải bình chọn kín để tìm ra cái tên này.

Dàn người chơi của '2 ngày 1 đêm'.

Ở đội Sọ Dừa, sau thời gian cân nhắc, số phiếu áp đảo nghiêng về Kaity Nguyễn và Lê Dương Bảo Lâm. Tự tin về kết quả, Kiều Minh Tuấn, HIEUTHUHAI múa hát ăn mừng như đã chiến thắng. Song chương trình công bố các thành viên đều thua cuộc, nhận hình phạt ngủ ở nơi không thoải mái, riêng gián điệp - Kiều Minh Tuấn chiến thắng.

Kaity Nguyễn thể hiện sự ấm ức vì bị Kiều Minh Tuấn đổ lỗi, các thành viên trong đội không tin tưởng. Lê Dương Bảo Lâm dí dỏm ngồi sụp xuống, không ngừng đánh bản thân để xin lỗi nữ diễn viên.

Đội Sọ Dừa không tìm ra gián điệp, nhận hình phạt 'ngủ khổ'.

HIEUTHUHAI cho rằng Kaity Nguyễn không chối bỏ khi bị nghi ngờ, nên không thuyết phục được đồng đội. Nếu "vô tội", nữ diễn viên nên đưa ra những lý do chính đáng để biện hộ cho bản thân. Kaity Nguyễn phản biện rằng người ngay thẳng không cần giải thích.

HIEUTHUHAI khẳng định sẽ không xin lỗi Kaity Nguyễn mà xin lỗi chính mình vì đã tin tưởng gián điệp Kiều Minh Tuấn. Lê Dương Bảo Lâm cũng tếu táo nói sẽ huỷ kết bạn trên Facebook, xoá mọi video đã quay cùng Kiều Minh Tuấn.

Là người chơi duy nhất được ngủ ở nơi "chăn ấm nệm êm", Kiều Minh Tuấn nhường phần thưởng này cho Kaity Nguyễn, như sự bù đắp vì đã "chịu oan" thay mình.

Dù nhập vai ấn tượng và đóng góp hết mình, giúp mang về chiến thắng cho nhóm ở phần thi thiết kế thời trang, gián điệp Ngô Kiến Huy vẫn bị cả đội Dừa Khô nghi ngờ. Sau khi phân tích, Trường Giang quyết định nghe theo ý kiến của Quỳnh Anh Shyn, chốt hạ Ngô Kiến Huy là gián điệp và giành chiến thắng.

Dàn người chơi tổ chức tiệc kiểu miền Tây.

Dàn người chơi sau đó cùng người dân Bến Tre chuẩn bị một bữa tiệc miền Tây. Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI, Lê Dương Bảo Lâm còn phục vụ văn nghệ để khuấy động không khí. Trổ tài làm rapper, Lê Dương Bảo Lâm bị khàn giọng không lâu sau đó vì quá sung sức.

Ảnh, video: BTC