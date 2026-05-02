Thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (từ 7 giờ ngày 30/4 đến 7 giờ ngày 2/5), các cơ sở y tế trên cả nước đã khám và cấp cứu cho hơn 171.500 lượt người bệnh; hơn 59.400 người phải nhập viện điều trị nội trú. Tổng số ca tử vong (gồm cả tử vong trước viện và tiên lượng tử vong xin về) là 461 người.

Số liệu này được tổng hợp báo cáo của các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các trường đại học, y tế ngành và 34 tỉnh, thành.

Tính đến sáng nay (2/5), tổng cộng còn 241.000 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó có hơn 3.300 ca nặng, nguy kịch đang được các thầy thuốc tích cực theo dõi sát, hồi sức và điều trị.

Riêng từ 7h sáng 1/5 đến 7h sáng 2/5, có gần 82.800 lượt khám, cấp cứu; 216 ca tử vong.

Về tình hình tai nạn giao thông, theo báo cáo của cơ quan thuộc Bộ Y tế, hai ngày qua tổng số trường hợp nghi do TNGT nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 2.618 người; chuyển viện 563 người. Tử vong nghi do TNGT trong 2 ngày nghỉ lễ đầu tiên là 22 người, tiên lượng tử vong xin về 3 người.

Vụ TNGT ngày 1/5 tại Hải Phòng khiến 3 người trong một gia đình thương vong. Ảnh: CTV

Riêng trong ngày hôm qua đến 7h sáng nay, có gần 1.270 người nhập viện điều trị nghi do TNGT (giảm nhẹ so với ngày trước đó), số tử vong (gồm cả tử vong ngoại viện và tiên lượng tử vong xin về) là 11 người.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, đến sáng nay, vẫn còn hơn 4.600 người bệnh nghi do TNGT đang điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó 69 ca nặng, nguy kịch.

Lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh khẳng định trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, mặc dù khối lượng công việc tăng cao, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại tất cả cơ sở khám, chữa bệnh đã đảm bảo thường trực 4 cấp đầy đủ; tập trung cấp cứu, hồi sức, điều trị kịp thời cho người bệnh, đặc biệt là các ca nặng, nguy kịch.

"Tình hình khám, cấp cứu, nhập viện, tử vong nghi do tai nạn giao thông trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ không có đột biến", lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh nhấn mạnh.