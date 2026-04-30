Rạng sáng ngày 29/4, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM) tiếp nhận cấp cứu bé trai N.D.T.H (16 tháng tuổi) trong tình trạng nguy kịch sau 5 ngày sốt, nôn nhiều và không đi tiêu.

Theo bệnh sử, 3 ngày đầu trẻ sốt, nôn 6-7 lần/ngày, điều trị tại cơ sở y tế địa phương nhưng không cải thiện. Tình trạng ngày càng nặng với bụng chướng, đau, nôn dịch xanh nên được chuyển tuyến. Khi nhập viện, trẻ lừ đừ, sốt 39°C, tay chân lạnh, huyết áp thấp, thở nhanh. Kết quả chụp X-quang và CT cho thấy dấu hiệu tắc ruột.

Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa do tắc ruột và nhanh chóng hồi sức tích cực, truyền dịch, dùng kháng sinh phổ rộng, đồng thời hội chẩn phẫu thuật khẩn cấp.

Trong quá trình mổ, ê-kíp phát hiện một dị vật nằm trong ruột non, cách van hồi manh tràng khoảng 90cm. Đoạn ruột phía trên giãn lớn, phía dưới xẹp hoàn toàn. Do không thể đẩy dị vật xuống, bác sĩ buộc phải mở ruột để lấy ra một quả cóc nhỏ kích thước khoảng 2 x 1,5cm. Sau đó, đoạn ruột được khâu lại và kiểm tra toàn bộ ổ bụng.

Sau phẫu thuật, trẻ được chuyển hồi sức, dần ổn định, cai máy thở, tỉnh táo và có thể ăn uống trở lại. Khai thác thêm, gia đình cho biết trước đó có để sẵn cóc đã gọt vỏ trên ghế thấp, nhiều khả năng trẻ đã tự lấy ăn và nuốt mà không ai phát hiện.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý không để trẻ nhỏ tiếp cận các loại thực phẩm có hạt, vật nhỏ hoặc sắc nhọn. Trái cây nên được cắt nhỏ, loại bỏ hạt trước khi cho trẻ ăn để tránh nguy cơ hóc, tắc ruột hoặc dị vật đường tiêu hóa, có thể đe dọa tính mạng.

Nam sinh 17 tuổi cấp cứu lúc nửa đêm sau khi ăn 2 con ve sầu Sau khi thưởng thức 2 con ve sầu chiên, nam sinh 17 tuổi bất ngờ có biểu hiện lạ và tình trạng ngày càng nặng. Gia đình phải đưa bệnh nhân đi cấp cứu lúc nửa đêm.

Hai người đàn ông cấp cứu vì dùng bình gas thui chó Trong quá trình dùng bình gas để thui thịt chó, hai người đàn ông bất ngờ gặp sự cố phụt lửa gây cháy lớn, khiến cả hai bị bỏng nặng nhiều vùng trên cơ thể phải đi cấp cứu.