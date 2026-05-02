Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai. Khai thác bệnh sử cho thấy trong lúc tai nạn sinh hoạt, một mảnh kính lớn đã rơi trúng người cháu bé, xuyên thủng cơ thành bụng và đi sâu vào khoang bụng.

Vết thương nghiêm trọng chảy máu nhiều và gây viêm phúc mạc cấp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bệnh nhân nếu không được xử lý kịp thời.

Mảnh kính dày, sắc nhọn dài tới 7cm xuyên thủng cơ thành bụng bệnh nhân được gắp ra. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, ca mổ nội soi cấp cứu được ê-kíp khoa Ngoại tổng hợp - Gây mê tiến hành. Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ đã lấy ra một dị vật là mảnh kính dài tới 7cm với đầu sắc nhọn đang găm trong ổ bụng.

Dị vật được lấy bỏ an toàn, bệnh nhân được khâu phục hồi vết thương ruột non qua nội soi, rửa sạch ổ bụng để loại bỏ dịch bẩn và kiểm soát tình trạng nhiễm trùng, đồng thời cắt lọc xử lý vết thương thành bụng. Sau mổ, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, tiếp tục theo dõi sát tại phòng hậu phẫu.