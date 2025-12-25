Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM vừa thông báo về việc kết thúc tiếp nhận hồ sở thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của văn phòng.

Theo đó, kể từ ngày 27/12, Bộ phận một cửa Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ số 12 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định (trừ thủ tục về Đăng ký biện pháp đảm bảo; các hồ sơ không phải thủ tục hành chính như: xác nhận điều kiện nhà ở; kiểm tra bản vẽ; đối chiếu xác minh).

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM được thực hiện tập trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM, địa chỉ số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức.

Cũng theo thông báo này, các hồ sơ đã tiếp nhận tại Bộ phận một cửa Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM trước ngày 27/12 vẫn được giải quyết theo quy định, kết quả sẽ được chuyển về Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM để trả cho tổ chức, cá nhân.

Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính về đất đai lưu ý địa điểm tiếp nhận và trả kết quả mới để giải quyết thủ tục hành chính được thông suốt, thuận lợi.

Trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM (Ảnh T.C)

Trước đó, UBND TPHCM cũng đã ra thông báo về việc kết thúc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Sở, ban, ngành và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

UBND thành phố yêu cầu, hết ngày 26/12, các bộ phận một cửa của Sở, ban, ngành kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành (kể cả Văn phòng UBND thành phố) để thực hiện tập trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM.

Hồi tháng 10, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định về việc tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM trực thuộc Sở NN&MT thành phố trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây).

Ngoài trụ sở làm việc chính tại địa chỉ số 12 đường Phan Đăng Lưu, phường Gia Định, cơ quan này còn có cơ sở 2 tại số 321 Phú Lợi, phường Phú Lợi (khu vực tỉnh Bình Dương cũ) và cơ sở 3 tại số 1939 Quốc lộ 55, xã Long Điền (khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Bên cạnh đó, TPHCM còn thành lập 38 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại các đơn vị hành chính cấp xã.

Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM có chức năng thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước khác về đất đai trên địa bàn TPHCM.