Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 83/VBHN-BNNMT ngày 9/12/2025 Nghị định Quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) và Hệ thống thông tin đất đai.
Nghị định này hợp nhất Nghị định số 101/2024/NĐ-CP, Nghị định số 151/2025/NĐ-CP và Nghị định số 226/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Theo đó, có 6 trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất phải cấp mới sổ đỏ.
Cụ thể, việc cấp mới sổ đỏ được áp dụng trong các trường hợp: hợp thửa hoặc tách thửa đất; người thuê hoặc thuê lại quyền sử dụng đất của nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để xây dựng, kinh doanh hạ tầng.
Trường hợp dự án đầu tư có sử dụng đất điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết hoặc chủ đầu tư đã được cấp sổ đỏ cho toàn bộ diện tích đất của dự án nhưng có nhu cầu cấp sổ cho từng thửa theo quy hoạch được phê duyệt, cũng thuộc diện phải cấp mới sổ đỏ.
Ngoài ra, sổ đỏ mới cũng được cấp trong trường hợp chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đã có giấy chứng nhận. Trường hợp thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính; thay đổi diện tích đất ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại khoản 6 Điều 141 của Luật Đất đai.
Việc cấp mới sổ đỏ cũng được thực hiện trong các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà trên Giấy chứng nhận đã cấp không còn chỗ trống để xác nhận thay đổi, hoặc người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận.
Theo quy định, sổ đỏ được cấp theo Luật Đất đai và nghị định này sử dụng mã Giấy chứng nhận do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý thống nhất trên phạm vi cả nước, đồng thời được cấp thông qua phần mềm của Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.
Theo Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong ba tháng qua, đơn vị đã hướng dẫn hơn 1.560 xã, phường trên cả nước và giải đáp gần 1.400 kiến nghị thuộc lĩnh vực đất đai.
Nội dung các vướng mắc, kiến nghị tập trung nhiều vào công tác đo đạc, chỉnh lý lập bản đồ địa chính, trích đo bản đồ địa chính; đăng ký, cấp sổ đỏ; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất; việc xử phạt vi phạm hành chính về đất đai; thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.