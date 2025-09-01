Chiều 1/9, trên tuyến đê Xuân Quan - Long Biên (đoạn thuộc địa bàn phường Bồ Đề, Hà Nội) đã xảy ra vụ việc thương tâm. Một phụ nữ điều khiển xe máy bất ngờ ngã gục giữa đường và tử vong.

Theo nhân chứng, thời điểm đó trời mưa rất lớn. Người phụ nữ đang điều khiển xe máy một mình theo hướng từ đường đê Xuân Quan - Long Biên đi cầu Chương Dương thì bất ngờ ngã xuống, nằm bất động.

Người dân xung quanh nhanh chóng gọi xe cấp cứu, nhưng khi lực lượng y tế tới nơi, nạn nhân đã tử vong.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Long Biên cho biết, công an đến hiện trường xác định trường hợp một phụ nữ nghi bị sét đánh tử vong.

Sau khi làm xong các thủ tục pháp lý, xác định địa bàn người phụ nữ tử vong không thuộc phường Long Biên mà thuộc phường Bồ Đề. "Sau đó, chúng tôi đã bàn giao thi thể nạn nhân cho phường Bồ Đề giải quyết theo thẩm quyền", vị lãnh đạo phường Long Biên cho biết.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh danh tính và làm rõ nguyên nhân vụ việc.