Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố, bắt tạm giam ông Tạ Quốc Dân (59 tuổi, quê Hà Nội), Phó Giám đốc Công ty TNHH Duy Thành và Hà Đình Tuyên (24 tuổi, quê Lào Cai) với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đây là diễn biến mới nhất khi Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lai Châu) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ" xảy ra tại công trường thi công hầm thủy điện Nậm Cấu.

Vụ tai nạn tại hầm thủy điện Nậm Cấu xảy ra hôm 9/8, khiến một công nhân là ông C.Z. (55 tuổi, quê tỉnh Triết Giang, Trung Quốc) tử vong và 2 người khác bị thương.

Tử vong lúc nổ mìn nhưng trình báo bị sét đánh

Theo tài liệu điều tra, Dự án Thủy điện Nậm Cấu có 5 đoạn hầm, do Công ty năng lượng Bảo Khang làm chủ đầu tư, triển khai tại xã Bum Tở (huyện Mường Tè). Nơi xảy ra vụ tai nạn lao động là đoạn hầm số 3, do Công ty Duy Thành thi công.

Công ty Duy Thành giao cho thầu phụ là Công ty Việt Trung Lê Thanh thi công với thỏa thuận, vật liệu nổ sẽ do Công ty Duy Thành cung cấp.

Lực lượng chức năng tiếp cận vị trí xảy ra vụ tai nạn bên trong công trình hầm thủy điện Nậm Cấu. Ảnh: Đoàn Dương

Theo diễn biến vụ việc, vào lúc 6h, ngày 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu nhận được thông tin từ Công an huyện Mường Tè về việc 1 công nhân tử vong và 2 người khác bị thương do sét đánh tại công trình thủy điện Nậm Cấu.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các tài liệu liên quan, cơ quan điều tra nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ" để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bước đầu, cơ quan điều tra khẳng định, nguyên nhân khiến nhóm công nhân thương vong khi thi công hầm thủy điện Nậm Cấu là do mìn phát nổ.

Lật tẩy hành vi "xóa dấu vết"

Quá trình lấy lời khai của các đối tượng có liên quan cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu, cơ quan điều tra xác định, để xảy ra vụ tai nạn nêu trên có trách nhiệm trực tiếp của ông Tạ Quốc Dân và ông Hà Đình Tuyên.

Đồng thời, cơ quan điều tra còn cáo buộc, ông Tạ Quốc Dân còn có hàng loạt hành vi nhằm "xóa dấu vết" và hợp thức hóa quy trình nổ mìn trong lúc thi công hầm số 3 thuộc dự án Thủy điện Nậm Cấu.

Cụ thể, vào tối 8/8, theo chỉ đạo của ông Dân, ông Nguyễn Tô Sâm (người được ủy quyền quản lý vật liệu nổ) thông báo với ông Tuyên: "Ngày mai, cấp vật liệu nổ cho đội thi công". Đến sáng 9/8, Tuyên mở cửa kho và cấp cho đại diện đội thi công 6 thùng thuốc nổ (144kg), 2 kíp visai (120 cái). Số thuốc nổ và kíp visai sau đó được chuyển giao cho ông C.Z. sử dụng.

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Tạ Quốc Dân. Ảnh: Đoàn Dương

Khoảng 17h30 ngày 9/8, ông Z. nhận được thông tin "trong hầm còn 5 quả mìn chưa nổ" nên đã cùng đội công nhân vào xử lý. Khoảng 19h, nhóm công nhân nghe tiếng mìn nổ, đi vào kiểm tra, họ phát hiện ông Z. đã tử vong.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, sau khi xảy ra vụ việc, ông Tạ Quốc Dân đã gọi điện thoại chỉ đạo ông Nguyễn Tô Sâm cùng một số người khác thay đổi toàn bộ hộ chiếu nổ mìn của hầm số 3.

Cụ thể, thay đổi người quản lý từ Tạ Quốc Dân sang Nguyễn Tô Sâm; chỉ đạo Tạ Quốc Cường (thợ nổ mìn) ký giả mạo tên của anh Phạm Văn Hiếu (chỉ huy nổ mìn) vào tập hộ chiếu nổ mìn. Ông Dân còn yêu cầu ông Sâm ký vào giấy ủy quyền công tác quản lý sử dụng vật liệu nổ để hoàn thiện hồ sơ đối phó với cơ quan công an.

Cơ quan chức năng cáo buộc Hà Đình Tuyên có hành vi cấp vật liệu nổ trái phép cho đội thi công khi không có hộ chiếu nổ mìn. Từ số vật liệu nổ Tuyên cấp trái phép, đội thi công trong quá trình sử dụng để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Tuyên khai: Việc Tuyên cấp mìn cho người không đủ điều kiện diễn ra từ lâu và do ông Tạ Quốc Dân chỉ đạo với lý lẽ "hoàn thiện thủ tục sau khi nổ”.

Đối với ông Tạ Quốc Dân, cơ quan điều tra xác định, người này trực tiếp phụ trách thi công hiện trường công trình Thủy điện Nậm Cấu (trong đó có quản lý, sử dụng vật liệu nổ) và chịu trách nhiệm về an toàn lao động...

Cửa hầm số 3 công trình thủy điện Nậm Cấu. Ảnh: Đoàn Dương

Quá trình lấy lời khai, ban đầu ông Tạ Quốc Dân thừa nhận bản thân là Phó giám đốc Công ty Duy Thành. Nhưng ở những lần làm việc sau, Dân thay đổi lời khai, cho rằng bản thân không là phó giám đốc.

Đồng thời, Dân cũng phủ nhận việc chỉ đạo Tuyên cấp vật liệu nổ trái phép cho đơn vị thi công. Dân cho biết, bản thân chỉ có trách nhiệm chỉ đạo chung công việc trong công trường, trách nhiệm quản lý. Việc sử dụng vật liệu nổ là thuộc trách nhiệm của ông Nguyễn Tô Sâm.

Tuy nhiên, theo Cơ quan điều tra, căn cứ vào lời khai của những đối tượng có liên quan, tất cả đều phản ánh Dân chính là người quản lý mọi hoạt động của công trường thủy điện Nậm Cấu, trong đó bao gồm cả việc quản lý sử dụng vật liệu nổ.

Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được cho thấy hành vi của ông Hà Đình Tuyên và Tạ Quốc Dân đã cấu thành tội “Vi phạm quy định về quản lý việc sử dụng vật liệu nổ”.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.