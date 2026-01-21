NSND Thu Quế - NSƯT Phạm Cường

NSND Thu Quế hiện mang quân hàm Đại tá.

NSND Thu Quế - NSƯT Phạm Cường là cặp vợ chồng quen thuộc trên màn ảnh với cuộc sống hôn nhân viên mãn. NSND Thu Quế hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội và mang hàm Đại tá. Dù đã bước sang tuổi 57, NSND Thu Quế được nhận xét vô cùng trẻ trung. Ngoài nhan sắc trời phú, chị chăm chỉ tập luyện và duy trì chế độ ăn uống khoa học để có vẻ ngoài trẻ hơn nhiều so với tuổi thực.

NSƯT Phạm Cường cũng phong độ không kém vợ. Ở tuổi 61, NSƯT Phạm Cường vẫn duy trì sức hút hiếm có. Trước khi về hưu, anh là Giám đốc Điện ảnh Quân đội và từng đảm nhiệm vai trò cố vấn cho phim Mưa đỏ. Gần đây do có thời gian hơn nên NSƯT Phạm Cường xuất hiện thường xuyên hơn trên màn ảnh nhỏ, từ phim Hướng dương ngược nắng, Trạm cứu hộ trái tim đến Lằn ranh đang phát sóng trên VTV.

NSND Thu Quế - NSƯT Phạm Cường kết hôn năm 1995 và được nhận xét đẹp đôi với cuộc hôn nhân kín tiếng suốt 30 năm. Những bức ảnh của hai vợ chồng luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Hình ảnh mới nhất của NSND Thu Quế - NSƯT Phạm Cường được nữ nghệ sĩ đăng tải trên trang cá nhân.

NSND Thu Quế từng chia sẻ với VietNamNet bí quyết để giữ gia đình êm ấm khi cả 2 cùng là diễn viên: "Điều quan trọng nhất là vợ chồng cùng nghề phải hiểu và thông cảm cho nhau. Chỉ có như thế mới sống an yên, gia đình ổn định. Còn nay vợ đóng cùng người này, mai chồng đóng với người kia mà cứ dằn vặt nhau khó sống lắm".

Chị nói thêm tuổi càng biết nhường nhịn, đầm tính hơn và bằng lòng với những gì đang có. ''Có thể nhà chưa đẹp, xe chưa sang, túi chưa phải hàng hiệu đắt tiền nhưng tôi bằng lòng với sự giản dị. Tôi biết thương yêu, chia sẻ với những người thân, với những người nghèo khó thiệt thòi, từng trăn trở với những số phận kém may mắn và bất hạnh.

Tôi luôn biết ơn những gì đã có hôm nay. Gia đình đủ nếp, tẻ, có công danh, sự nghiệp, có người chồng cùng nghề biết thông cảm và tạo điều kiện cho mình phát triển, có gia đình bố mẹ hậu thuẫn yêu thương, có khán giả và bạn bè quý mến. Là người nghệ sĩ được như vậy là quá hạnh phúc rồi" - NSND Thu Quế trải lòng.

NSND Ngọc Thư - NSƯT Minh Tuấn

NSND Ngọc Thư - NSƯT Minh Tuấn cũng là cặp nghệ sĩ quen thuộc với hàng triệu khán giả. NSND Ngọc Thư và NSƯT Minh Tuấn là một trong những cặp đôi vàng của giới nghệ sĩ miền Bắc bên cạnh NSND Thu Quế - NSƯT Phạm Cường. Họ có hơn 30 năm gắn bó, đồng hành xây dựng hôn nhân hạnh phúc với 2 người con.

NSND Ngọc Thư và NSƯT Minh Tuấn kết hôn năm 1989.

Cả hai từng công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội - nơi NSND Ngọc Thư đảm nhiệm vị trí Giám đốc trước khi nghỉ hưu. Khi về hưu, cả hai đều mang hàm Đại tá quân đội. Ngoài vai trò quản lý, NSND Ngọc Thư và NSƯT Minh Tuấn đã đoạt nhiều huy chương Vàng, Bạc tại các hội diễn toàn quân và toàn quốc.

Trên màn ảnh, NSND Ngọc Thư thường vào vai những người phụ nữ dịu dàng, tần tảo trong các phim Nước mắt đàn bà, Cha tôi và hai người đàn bà, Ngọt ngào và man trá, Chuyện làng Nhô, Người đàn bà không con...

Trái ngược với những vai diễn hiền lành, cam chịu của vợ, NSƯT Minh Tuấn góp mặt danh sách “diễn viên chuyên đóng những vai phản diện” mà khán giả gọi là "vai đểu". Trong suốt 40 năm đóng phim và diễn kịch, anh đã trở thành một trong những nam diễn viên bị ghét trên màn ảnh.

Gần đây cặp vợ chồng nghệ sĩ khiến khán giả thích thú khi vào vai cặp bố mẹ xấu tính của Luyến trong Cuộc đời vẫn đẹp sao. Hiện NSND Ngọc Thư đang xuất hiện trên phim giờ vàng VTV1 Lằn ranh cùng NSƯT Phạm Cường.

Hai vợ chồng đều là nghệ sĩ trong quân đội.

Đối với NSƯT Minh Tuấn, NSND Ngọc Thư không chỉ từng là sếp của anh mà còn là người vợ đảm đang, quán xuyến mọi việc chu toàn. Anh cho rằng lấy vợ cùng nghề là hạnh phúc lớn nhất vì cả hai hiểu nhau đến mức không cần phải nói cũng biết đối phương cần gì.

Hơn 30 năm bên nhau, đi làm cùng nhau, lại trải qua những ngày khó khăn, hai vợ chồng chắc cũng có nhiều mâu thuẫn? Trước câu hỏi này, NSND Ngọc Thư nói: "Mâu thuẫn là gì? Là không hoặc chưa hoặc cố tình không tìm ra cách để lý giải và giải quyết. Dù rất bận công việc, tôi nỗ lực chăm lo cho gia đình. Hai vợ chồng không thể tránh khỏi có lúc cãi nhau nhưng mỗi bên đều phải kìm lại để hoà hợp".

NSND Ngọc Thư và NSƯT Minh Tuấn trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao":

