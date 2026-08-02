Nhã Phương mong nhà đông con, được ông xã Trường Giang yêu chiều

Gia đình Nhã Phương - Trường Giang đón thêm thành viên mới là bé Joy vào tháng 1 năm nay. Bé là con thứ 3 của cặp nghệ sĩ sau Destiny và Hope.

Nhã Phương - Trường Giang hạnh phúc đón con thứ 3 chào đời.

Sau 8 năm chung sống, Nhã Phương và Trường Giang chọn vun đắp hạnh phúc từ những điều giản dị. Khi chồng tập trung cho các dự án điện ảnh, nữ diễn viên dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm. Ngược lại, Trường Giang luôn cố gắng sắp xếp công việc để ở bên vợ con, đưa cả gia đình đi du lịch và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Vợ chồng nghệ sĩ nhiều lần chia sẻ mong muốn có gia đình đông con. Với Nhã Phương, việc sinh thêm em bé không chỉ xuất phát từ tình yêu dành cho trẻ nhỏ mà còn đi kèm trách nhiệm của cha mẹ trong việc dành thời gian, sự quan tâm cho từng đứa trẻ.

Nhã Phương tự tin khoe dáng mẹ 3 con.

Ở tuổi 36, nữ diễn viên vẫn duy trì vóc dáng cân đối sau 3 lần sinh nở. Chỉ hơn 2 tuần sau khi sinh bé Joy, cô xuất hiện với vòng eo săn chắc. Nhã Phương cho biết ưu tiên hồi phục sức khỏe bằng chế độ ăn uống hợp lý kết hợp tập luyện phù hợp. Trước đó, sau lần sinh bé Hope, cô cũng nhanh chóng lấy lại thể trạng ổn định.

Diễn viên được ông xã - nghệ sĩ Trường Giang chiều chuộng.

Những năm gần đây, Nhã Phương giảm nhịp hoạt động nghệ thuật để ưu tiên gia đình. Dù vậy, cô vẫn đồng hành cùng ông xã trong nhiều dự án. Gần nhất, nữ diễn viên đảm nhận vai trò giám đốc casting cho phim Nhà ba tôi một phòng do Trường Giang làm đạo diễn kiêm diễn viên chính.

"Không gì hạnh phúc hơn khi vợ chồng đồng hành trong lĩnh vực cả hai đều yêu thích", Nhã Phương chia sẻ.

Đỗ Thị Hải Yến được chồng doanh nhân hậu thuẫn

Cũng dành nhiều năm cho gia đình, Đỗ Thị Hải Yến chỉ trở lại điện ảnh khi các con đã lớn hơn. Sau gần 10 năm vắng bóng, nữ diễn viên góp mặt trong các dự án như Quán Kỳ Nam, 1982 và sắp tới là Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh...

Đỗ Thị Hải Yến bên chồng doanh nhân.

Đỗ Thị Hải Yến kết hôn với doanh nhân Calvin Tài Lâm năm 2012. Sau nhiều năm chung sống, cô cho biết luôn trân trọng sự đồng hành của chồng trong cả cuộc sống lẫn công việc. Hai người có chung niềm yêu thích nghệ thuật, thường dành thời gian tìm hiểu về hội họa và các hoạt động văn hóa.

"Tôi luôn thấy an toàn, được chở che khi ở cạnh bên anh", nữ diễn viên bày tỏ.

Tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng Đỗ Thị Hải Yến.

Trong 8 năm sau kết hôn, Đỗ Thị Hải Yến lần lượt sinh 3 người con: Minh Trí Christopher, Minh Thiên Callin và Thảo An Clarice. Giai đoạn con còn nhỏ, cô chủ động tạm gác sự nghiệp để trực tiếp chăm sóc và đồng hành cùng các bé trong những năm đầu đời.

Bước sang tuổi 44, Đỗ Thị Hải Yến vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung. Nữ diễn viên duy trì lối sống lành mạnh, chú trọng chế độ ăn uống và tinh thần tích cực. Theo cô, sự tươi trẻ của người phụ nữ không chỉ đến từ ngoại hình mà còn thể hiện qua ánh mắt và nguồn năng lượng trong cuộc sống.

Lần trở lại này, Đỗ Thị Hải Yến không đặt mục tiêu chạy theo số lượng dự án mà mong được tiếp tục sống với nghề bằng sự say mê như trước. Mỗi vai diễn đều được cô lựa chọn kỹ lưỡng và dành nhiều tâm sức thể hiện.

"Tôi quay lại không để chứng minh điều gì. Tôi chỉ tiếp tục với niềm đam mê mà tôi thực sự muốn sống cùng", nữ diễn viên nói.

Nhã Phương sinh năm 1990 tại Đắk Lắk. Cô được khán giả biết đến qua nhiều tác phẩm như Quả tim máu, 49 ngày, Cây táo nở hoa, 1990...

Đỗ Thị Hải Yến sinh năm 1982 tại Bắc Ninh. Cô ghi dấu ấn với vai Phượng trong Người Mỹ trầm lặng (2001) của đạo diễn Phillip Noyce, sau đó tham gia các phim Chuyện của Pao, Chơi vơi, Cánh đồng bất tận, Cha và con và...

Nhã Phương đến mừng ông xã Trường Giang ra mắt phim đầu tay

Ảnh, clip: FBNV, tư liệu