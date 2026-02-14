Nhà ba tôi một phòng đánh dấu sự trở lại của Trường Giang sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh rộng. Nam nghệ sĩ lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên.

Diễn viên Nhã Phương tái xuất sau sinh ủng hộ chồng.

Trong dàn khách mời dự thảm đỏ, sự xuất hiện của Nhã Phương gây chú ý. Diễn viên diện bộ váy lụa trắng, biểu cảm rạng rỡ bên chồng. Đây cũng là lần đầu nữ diễn viên xuất hiện trước công chúng sau sinh con thứ 3.

Cô không ngại trao nụ hôn ngọt ngào cho bạn đời trước sự hò reo của nhiều người. Đáp lại, Trường Giang ôm chầm vợ, mắt ngấn lệ vì xúc động.

Clip Nhã Phương sánh đôi bên Trường Giang

Trường Giang từng chia sẻ Nhã Phương là điểm tựa vững vàng cho anh khi thực hiện dự án phim. Trong thai kỳ, cô vẫn phụ giúp chồng đạo diễn và sản xuất phim ở các khâu như: Đọc kịch bản, nêu ý tưởng, làm giám đốc casting, tuyển một số vai cho tác phẩm.

Đạo diễn Trường Giang và dàn diễn viên phim.

Lần đầu ở vị trí mới, Trường Giang đặt nhiều tâm huyết. Anh muốn truyền tải thông điệp về tình cha con trong xã hội hiện đại. Hình tượng này khác với nhân vật Mười Khó từng được nam nghệ sĩ thể hiện thành công trước đó.

Tại buổi công chiếu tối 13/2, một số ý kiến nhận định thể loại gia đình - tình cha con vốn không mới, thậm chí lặp lại với vô số phim trong những năm qua.

Trường Giang phản biện đây là chủ đề muôn thuở, không bao giờ cũ trong điện ảnh. Nghệ sĩ dẫn chứng những thị trường hàng đầu thế giới như Hollywood hay Hàn Quốc mỗi năm đều có hàng trăm phim về gia đình ra mắt.

Phần mình, Trường Giang nỗ lực khai thác mới mẻ, tránh tạo cảm giác nhàm chán cho người xem.

Anh Tú Atus và Minh Anh - cặp đôi chính của phim.

“Phim của tôi có câu chuyện và cách kể khác biệt. Tôi chưa bao giờ bắt buộc nhân vật phải làm gì đó mà để nhân vật tự đi theo mạch cảm xúc, tự có sức sống riêng. Sau này, nếu có kịch bản về tình cảm gia đình hay tôi vẫn sẽ làm tiếp”, anh nói.

Nam đạo diễn tếu táo khán giả nếu muốn nhìn thấy hết những ý nghĩa anh kể trong phim cần phải xem 2-3 lần.

Clip Trường Giang chia sẻ

Trường Giang còn mời nhiều đồng nghiệp, anh em thân thiết góp mặt dự án như: HIEUTHUHAI, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Cris Phan, Tiến Luật…

Đạo diễn muốn có kỷ niệm cùng những người anh em thân thiết của mình. Anh viết kịch bản riêng cho từng người nhưng vì tất cả đều bận rộn khó xếp lịch nên nhiều phân cảnh bị hủy bỏ.

Phim ra rạp từ ngày 17/2 (Mùng 1 Tết Bính Ngọ), cạnh tranh cùng "Thỏ ơi", "Báu vật trời cho" và "Mùi phở".

Phim Nhà ba tôi một phòng xoay quanh câu chuyện về ông Thạch (Trường Giang đóng) gà trống nuôi con gái An (Minh Anh đóng), trong một chung cư cũ kỹ.

Ông Thạch yêu thương con gái hết mực, mong con thực hiện được ước mơ nhưng cũng nghiêm khắc cấm con gái yêu đương khi chưa đủ trưởng thành.

Trong khi đó, An lại có mối tình lén lút với chàng trai trẻ do Anh Tú Atus đảm nhận. Khi phát hiện điều này, ông Thạch lên kế hoạch cùng người bạn tiếp cận chàng trai nhằm mục tiêu chia rẽ.

Ảnh, clip: NM, ĐPCC