Sau buổi ra mắt tại TPHCM, ê-kíp phim Quán Kỳ Nam tiếp tục giới thiệu tác phẩm đến khán giả miền Bắc trong buổi công chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội, tối 26/11.

Đảm nhận vai Kỳ Nam - nữ chính của phim, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến có những khoảnh khắc nghẹn ngào trong sự kiện.

Diễn viên Đỗ Hải Yến xúc động khi sự trở lại sau 10 năm được đón nhận.

Đỗ Thị Hải Yến cho biết mình đã rời xa điện ảnh 10 năm nên tác phẩm lần này đến với chị rất đẹp và đúng lúc. Diễn viên càng xúc động vì phim được ra mắt tại Hà Nội - thành phố mình đã lớn lên và dành nhiều tình cảm đặc biệt.

"Kỳ Nam là một nhân vật lặng lẽ, nhưng lại mang nhiều tầng cảm xúc mà tôi phải chạm vào bằng tất cả sự mềm mại và kiên nhẫn của mình. Hôm nay, được nhìn thấy khán giả lắng nghe những khoảng lặng ấy, tôi thật sự xúc động", Đỗ Thị Hải Yến chia sẻ.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến - bộ đôi chính của phim.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát - bạn diễn của Đỗ Thị Hải Yến xem đây là tác phẩm đặc biệt trong sự nghiệp. Nếu trước đây, anh cố gắng thể hiện 1 người trẻ với độ "dừ" trong Song Lang thì ở Quán Kỳ Nam, diễn viên đã có tuổi nhưng vào vai 1 chàng biên dịch trẻ. Liên Bỉnh Phát hy vọng sự thay đổi này được khán giả yêu mến.

Nhiều khách mời là các nghệ sĩ nổi tiếng cũng dành những lời khen khích lệ cho đoàn phim trong buổi công chiếu.

Diva Mỹ Linh xúc động cảm ơn Đỗ Thị Hải Yến đã gửi lời mời để chị được thưởng thức 1 tác phẩm hay.

Diva Mỹ Linh cảm động khi xem phim vì sự chân thật, khiến chị thấy mình như đang sống trong một bối cảnh, một thời kỳ lịch sử.

Mỹ Linh đánh giá các diễn viên và ê-kíp bộ phim đều tuyệt vời và hứa sẽ ra rạp xem thêm lần nữa.

Chị cảm ơn Đỗ Thị Hải Yến đã gửi lời mời để mình không bỏ lỡ 1 tác phẩm tốt.

"Tôi rất thích nỗi buồn trong nhân vật của Yến. Em là 1 diễn viên lớn mà tôi ngưỡng mộ, xin cảm ơn em", ca sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ Quốc Trung và vợ.

Nhạc sĩ Quốc Trung đánh giá không chỉ âm nhạc mà phần âm thanh trong phim được làm tốt. Theo anh, tiết tấu phim khá chậm rãi nhưng không làm người xem chán, khiến họ cuốn vào từng khung hình.

Quốc Trung mong tác phẩm được đến với đông đảo khán giả vì thành quả ê-kíp xứng đáng được công nhận.

Tại sự kiện, đạo diễn Leon Lê gửi lời tri ân đến các diễn viên và khách mời. Về câu chuyện doanh thu phòng vé, anh phản hồi ê-kíp xác định ngay từ đầu phim sẽ rất kén khán giả.

Do đó, họ chỉ tập trung làm 1 bộ phim tốt nhất có thể, còn việc đón nhận đến đâu tùy thuộc khi tác phẩm ra rạp.

Ê-kíp phim trong buổi giao lưu.

"Rõ ràng với câu chuyện này sẽ không thể giúp phim đạt 500, 700 tỷ đồng nếu đặt ở thị trường điện ảnh Việt hiện nay. Là đạo diễn, tôi cố gắng cho mọi người thấy đây là tác phẩm tử tế, còn ai hứng thú đến trải nghiệm tôi trân trọng biết ơn", Leon Lê phát biểu.

Sau khi xem phim, 1 số khán giả thắc mắc tại sao không để 2 nhân vật chính có nụ hôn lâu và mãnh liệt hơn.

Tuy nhiên, Leon Lê quan niệm khai thác yếu tố này vừa đủ, để mọi người ao ước, tưởng tượng, thay vì đi quá xa sẽ mất hay.

"Tôi thích dang dở bởi những điều đó sẽ tạo nên sự ám ảnh trong tâm trí người xem, đôi khi những thứ đạt được lại không như điều mình tưởng tượng ban đầu", anh nói.

Clip Leon Lê chia sẻ về nụ hôn của 2 nhân vật chính

