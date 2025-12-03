Thanh Hương trong "Quỳnh búp bê":

Thanh Hương sinh năm 1988, là một trong những gương mặt quen thuộc nhất trên sóng truyền hình. Cô ghi dấu ấn trên màn ảnh qua hàng loạt bộ phim đình đám, hầu hết đều lọt top 1 rating trên truyền hình.

Khởi đầu với vai Phan Hương - con gái ông trùm trong bom tấn Người phán xử và vai phụ trong Sống chung với mẹ chồng năm 2017, nữ diễn viên sinh năm 1988 tiếp tục tạo dấu ấn qua vai Lan "cave" đầy số phận trong Quỳnh búp bê năm 2018.

Thanh Hương của đời thường.

Người phán xử có rating trung bình cao nhất lịch sử VFC với 5,42%. Vai diễn này đã đem lại giải Cánh Diều Vàng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất cho Thanh Hương. Trong khi đó, Quỳnh búp bê đạt rating cao kỷ lục lên tới 15%, dẫn đầu Top 10 Phim Việt có xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất 2018 do Google Việt Nam công bố, giúp Thanh Hương trở thành một trong những diễn viên truyền hình nổi bật.

Không ngủ quên trên chiến thắng, Thanh Hương liên tục lao vào các dự án mới, gần như năm nào cũng có 1-2 phim lên sóng giờ vàng. Đó là Đừng làm mẹ cáu, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Lối về miền hoa, Người một nhà và gần đây nhất là Hoa sữa về trong gió.

Thanh Hương trong các phim "Người phán xử", "Quỳnh búp bê" và "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Dù đóng ở tuyến chính diện hay phản diện, Thanh Hương cũng tạo dấu ấn trên màn ảnh nhờ sự lăn xả và tài biến hoá. Đặc biệt, với vai Luyến - một nữ cửu vạn ở chợ Long Biên trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, Thanh Hương giành giải Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất tại Cánh Diều Vàng 2024 và giải Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards 2024.

Đời tư, Thanh Hương rất kín tiếng. Cô chưa từng đăng ảnh về chồng và xác nhận ly hôn chồng doanh nhân hơn 10 tuổi vào tháng 3/2024 sau hơn 10 năm chung sống. Cô cho biết quyết định ly hôn đến sau nhiều lần cố gắng hàn gắn nhưng không thành vì cả hai nhận ra không thể tìm lại hạnh phúc cũ.

Hiện tại, cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng nhau chăm sóc hai con gái và tập trung vào công việc, cuộc sống riêng. Sau gần 2 năm trở về cuộc sống độc thân, nữ diễn viên chưa từng công khai chuyện yêu đương.

NSND Lan Hương trong "Sống chung với mẹ chồng":

NSND Lan Hương trước khi là diễn viên nổi đình đám trên truyền hình là gương mặt kỳ cựu của làng điện ảnh cũng như sân khấu kịch. Trước khi nghỉ hưu vào năm 2016, NSND Lan Hương có hàng chục năm công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Vai diễn đầu tiên của chị sau khi về hưu và bà mẹ chồng tai quái tên Phương trong Sống chung với mẹ chồng - bộ phim gây bão màn ảnh năm 2017 với rating top 1 phịm chiếu trên VTV năm đó. Bộ phim này cũng giúp hâm nóng tên tuổi của NSND Lan Hương, khởi đầu cho vô số dự án phim gây sốt trên sóng giờ vàng VTV.

NSND Lan Hương rạng rỡ tuổi 65.

Giai đoạn sau về hưu có thể nói là giai đoạn bận rộn nhất của NSND Lan Hương khi chị liên tục góp mặt trong các dự án phim gây sốt từ Nam ra Bắc. Sau Sống chung với mẹ chồng, nữ nghệ sĩ sinh năm 1961 tiếp tục biến hoá với vai bà Bông trong Cây táo nở hoa - một hiện tượng gây sốt màn ảnh năm 2021 và bà Hiền - bà mẹ màu mè, đỏng đảnh trong Thương ngày nắng về trên sóng giờ vàng. Bộ phim cũng nhiều tuần đứng đầu rating cả nước và giúp mang về cho NSND Lan Hương danh hiệu Diễn viên truyền hình nổi bật của năm tại Giải thưởng vinh danh Nghệ sĩ tiêu biểu lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn năm 2022.

Năm 2023, NSND Lan Hương tiếp tục để lại dấu ấn với vai bà Cúc - người mẹ hiền lành, đảm đang chu toàn trong gia đình có 3 người con trai trong Gia đình mình vui bất thình lình đóng cùng Lan Phương, Thanh Sơn, Kiều Anh, Khả Ngân, Quang Sự và NSND Bùi Bài Bình. Mới đây, nữ nghệ sĩ lại biến hoá với vai giám đốc uy quyền trong phim Dịu dàng màu nắng phát sóng trên VTV với rating cao.

NSND Lan Hương trong các phim: Thương ngày nắng về, Sống chung với mẹ chồng, Gia đình mình vui bất thình lình, Gặp em ngày nắng.

Đời tư, nữ nghệ sĩ có cuộc hôn nhân hạnh phúc gần 4 thập kỷ với NSƯT Đỗ Kỷ. Họ có hai con trai và hiện đã lên chức ông bà nội. Gần đây hai nghệ sĩ lập kênh TikTok và thực hiện các clip về cuộc sống đời thường hút triệu view. Trong khi đó, NSND Lan Hương đắt show sự kiện, làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp và truyền đi năng lượng tích cực ở tuổi U70.

Ảnh: FBNV, VTV