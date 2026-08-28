Chiều 27/8, tại xã Thường Tín (Hà Nội) một người đàn ông bị sét đánh tử vong. Trước đó, ngày 20/8, hai người phụ nữ đang trên đường đi làm về thì gặp mưa dông lớn, bị sét đánh không qua khỏi.

Miền bắc đang mùa mưa bão, đây cũng là thời điểm các bác sĩ cảnh báo tai nạn do sét đánh gây ra. PGS.TS. Hoàng Bùi Hải, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết nếu được phát hiện và sơ cứu đúng cách ngay từ những phút đầu, nhiều nạn nhân bị sét đánh vẫn có cơ hội được cứu sống. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít người vẫn mắc những sai lầm trong cấp cứu khiến nạn nhân bỏ lỡ "thời gian vàng".

PGS Hải cho biết, sét đánh có cơ chế gây tổn thương tương tự điện giật khi dòng điện đi qua cơ thể. Nạn nhân thường có ba nhóm tổn thương chính gồm ngừng tim ngay lập tức, bỏng do dòng điện và chấn thương do bị hất ngã hoặc ngã từ trên cao.

Hiện trường vụ sét đánh ở Ninh Bình. Ảnh: N.T.H.

Bác sĩ Hải chi ra, 2 sai lầm hay gặp nhất hiện nay:

Thứ nhất: Không phát hiện nạn nhân sét đánh đã ngừng tuần hoàn. Nhiều người nghĩ nạn nhân bị ngất nên nhanh chóng đưa lên xe chở đến bệnh viện mà không kiểm tra hô hấp, tuần hoàn hay tiến hành ép tim ngay tại hiện trường. Khi tới bệnh viện, nạn nhân đã hết cơ hội được cứu sống.

Khi phát hiện nạn nhân bị sét đánh, người xung quanh cần nhanh chóng đánh giá tình trạng của người bệnh, đặc biệt là dấu hiệu ngừng tuần hoàn, đồng thời di chuyển nạn nhân đến vị trí an toàn, tránh mặt nước.

Nếu nạn nhân mất ý thức, ngừng thở, không bắt được mạch cảnh thì được xác định là ngừng tuần hoàn và cần lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực (đặt hai tay lên giữa ngực, ép tim nhanh, mạnh, thả tay hết cỡ sau mỗi lần ép). Song song với đó, chúng ta cần gọi cấp cứu 115 hoặc nhờ người xung quanh hỗ trợ gọi.

Thứ hai: Nạn nhân tỉnh lại nên chủ quan giữ ở nhà theo dõi mà không đưa đến cơ sở y tế. Theo bác sĩ Hải người bị sét đánh vẫn có thể bị bỏng sâu, tổn thương các cơ quan hoặc rối loạn nhịp tim dù bề ngoài không có biểu hiện nghiêm trọng.

Vì vậy, nạn nhân tỉnh lại sau khi bị sét đánh, vẫn cần được đưa đến cơ sở y tế để theo dõi và điều trị.

Để phòng tránh tai nạn do sét, PGS Hải khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài khi có mưa dông, dông lốc.

Nếu người dân đang ở ngoài trời, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới gốc cây lớn, gần cột điện, các vật thể cao, nhọn hoặc khu vực trống trải. Đối với các công trình cao tầng, hệ thống chống sét cần được lắp đặt đúng tiêu chuẩn kỹ thuật để giảm nguy cơ xảy ra sự cố.

Bác sĩ Hải nhấn mạnh, trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, việc trang bị kiến thức nhận biết và sơ cứu người bị sét đánh không chỉ bảo vệ bản thân mà còn có thể góp phần cứu sống người khác trong những tình huống khẩn cấp.