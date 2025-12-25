Gia nhập thị trường vào năm 2021, chỉ sau thời gian ngắn, thương hiệu Top Gia đã vươn lên nhóm dẫn đầu trên các sàn thương mại điện tử về lượt bán.

Danh mục sản phẩm của Top Gia liên tục được mở rộng, trong đó các dòng giấy ăn và giấy rút là nhóm sản phẩm chủ lực, nhận được sự tin tưởng cao từ người tiêu dùng. Tỷ lệ khách hàng quay lại mua hàng của Top Gia ở mức cao, cùng với đó là tỷ lệ đánh giá trên 4,9 sao chiếm phần lớn, phản ánh mức độ hài lòng ổn định về chất lượng và trải nghiệm sử dụng.

Chất lượng sản phẩm - nền tảng giữ chân người tiêu dùng

Theo đại diện Top Gia, các sản phẩm giấy của thương hiệu được phát triển theo tiêu chí chất lượng “4 không”: không tẩy trắng, không huỳnh quang, không gây kích ứng da và không bụi giấy, phù hợp cho nhu cầu sử dụng hằng ngày của cả gia đình, kể cả trẻ nhỏ.

Về mặt pháp lý và kỹ thuật, Top Gia thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm giấy. Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2015/BCT do Bộ Công Thương ban hành, các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy tại Sở Công Thương và đáp ứng các chỉ tiêu an toàn trước khi lưu hành trên thị trường.

Các sản phẩm giấy Top Gia đã được kiểm nghiệm mẫu theo các chỉ tiêu quy định tại QCVN 09:2015/BCT, với kết quả nằm trong giới hạn an toàn cho người sử dụng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn chủ động thực hiện kiểm định bổ sung các chỉ tiêu lý - hóa, vi sinh vật, nấm mốc, cũng như kiểm soát chặt chẽ các yếu tố liên quan đến chất tăng trắng huỳnh quang và chất tẩy trắng.

Xây dựng quy trình sản xuất và kiểm định rõ ràng

Không chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm, Top Gia chú trọng xây dựng quy trình minh bạch từ sản xuất đến lưu thông. Mỗi lô hàng, đặc biệt với các sản phẩm nhập khẩu theo đơn đặt hàng, đều có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định, bao gồm hợp đồng, hóa đơn, packing list, CO, CQ và các chứng từ liên quan.

“Việc công khai, minh bạch thông tin về xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng và đơn vị chịu trách nhiệm được xem là nền tảng giúp Top Gia bảo vệ thương hiệu trước những thông tin không chính thống trên môi trường mạng, đồng thời củng cố niềm tin của người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động”, đại diện Top Gia cho hay.

Sản xuất đa quốc gia - giải pháp vận hành để đảm bảo nguồn cung

Bên cạnh yếu tố chất lượng và minh bạch, năng lực vận hành cũng là một trong những lý do giúp Top Gia duy trì vị trí dẫn đầu trên sàn thương mại điện tử.

Ngoài nhà máy sản xuất tại Củ Chi (TP. HCM), Top Gia có hợp tác OEM với các đối tác nước ngoài, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường tăng nhanh trong giai đoạn năng lực sản xuất trong nước đang được mở rộng.

Đại diện Top Gia cho biết, các đơn hàng OEM được áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng thống nhất, tương đương với các sản phẩm sản xuất trong nước. Các sản phẩm giấy sản xuất theo đơn đặt hàng được đóng gói trực tiếp tại Việt Nam, tại xưởng của Top Gia ở Sóc Sơn (Hà Nội) trước khi đưa ra thị trường, qua đó đảm bảo sự đồng bộ về bao bì, nhãn mác và thông tin công bố theo đúng quy định.

Hướng tới nội địa hóa trong quý I/2026

Về dài hạn, doanh nghiệp đang từng bước mở rộng đầu tư nhà máy, hoàn thiện chuỗi cung ứng trong nước và chủ động hợp tác với các nhà cung cấp nguyên liệu nội địa, hướng tới mục tiêu 100% sản xuất nội địa trong quý I/2026. Chiến lược này không chỉ giúp Top Gia chủ động hơn về chất lượng và giá thành, mà còn góp phần giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian cung ứng và gia tăng giá trị cho ngành công nghiệp giấy Việt Nam.

Đây cũng là nền tảng để thương hiệu tiếp tục phát triển, giữ vững niềm tin người tiêu dùng và vị thế dẫn đầu trên thị trường thương mại điện tử.

(Nguồn: Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Fani)