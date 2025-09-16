Ngày 16/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã bắt giữ Ngọc để điều tra về hành vi xâm hại tình dục chị Đ.M.N.Q.

Đối tượng Đinh Bạt Ngọc khi bị công an khống chế đưa về trụ sở. Ảnh: N.X

Trước đó, chiều 11/9, chị Q. cùng nhóm bạn đến nhà hàng ở xã Đam Rông 1 (tỉnh Lâm Đồng) để ăn uống. Trong bữa ăn có Ngọc ngồi cùng. Sau đó, chị Q. rời quán về nhà thuê của bạn mình ở xã Đam Rông 1.

Tại đây, chị Q. bất ngờ phát hiện Ngọc đang đứng trước cổng nhà. Khi chị Q. mở cửa vào trong, Ngọc đã lén theo sau rồi dùng vũ lực khống chế nạn nhân để giở trò xâm hại. Sau khi gây án, Ngọc rời khỏi hiện trường.

Sau đó, chị Q. đã trình báo với cơ quan chức năng toàn bộ sự việc. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đam Rông 1 phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh, lần tìm người liên quan.

Khoảng 20 giờ sau khi gây án, cảnh sát phát hiện Ngọc lẩn trốn xã Hiệp Thạnh (tỉnh Lâm Đồng) nên đã khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.