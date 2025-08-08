Trẻ mong được giúp đỡ nhưng sợ bị lộ thông tin cá nhân

Chia sẻ tại cuộc họp về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng do Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) tổ chức ngày 7/8, bà Nguyễn Thuận Hải, Trưởng Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, cho hay 6 tháng đầu năm 2025, Tổng đài tiếp nhận 431 cuộc gọi liên quan xâm hại trẻ em, tăng 2,9% so với cùng kỳ 2024. Tháng 7, gần 10 ca liên quan đến trẻ vị thành niên bị lừa trên không gian mạng phản ánh qua Tổng đài 111.

Cán bộ tại đây đã can thiệp, xử lý thông tin, kết nối chuyển tuyến các cơ quan, đơn vị nhiều trường hợp. Nạn nhân chủ yếu ở tuổi vị thành niên, có nhu cầu kết bạn, trao đổi thông tin với người không quen trên mạng xã hội.

Việc tư vấn, can thiệp hỗ trợ các vụ trẻ vị thành niên bị lừa qua mạng gặp khó khăn do các em từ chối phối hợp vì sợ bị lộ danh tính. Ảnh minh hoạ: Shutterstock

Song, việc tư vấn, can thiệp cũng gặp không ít khó khăn do nhiều trẻ vị thành niên sau khi bị dụ dỗ, lừa đảo qua mạng từ chối phối hợp vì sợ bị lộ danh tính.

Gần nhất, trong tháng 7, một trường hợp ở miền Trung phản ánh bị kẻ xấu quen biết trên mạng lừa để em gửi hình ảnh nhạy cảm, tống tiền, hẹn đi khách sạn sau đó xâm hại tình dục. Tuy nhiên, cán bộ Tổng đài 111 không thể kết nối, can thiệp được do trẻ không cung cấp thông tin, không làm đơn tố cáo.

"Nhiều trường hợp trẻ vị thành niên không muốn cán bộ Tổng đài kết nối với cha mẹ, công an, trường học hay địa phương vì sợ lộ thông tin cá nhân, dù các em rất muốn gỡ hình ảnh, clip nhạy cảm đã trót gửi cho đối tượng", bà Hải cho biết.

Nhiều vụ việc lợi dụng không gian mạng để xâm hại trẻ em

Theo Thượng tá Đỗ Thái Huy, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, năm 2024, lực lượng chức năng phát hiện hơn 700 vụ vi phạm liên quan tới trẻ em trên mạng. Hành vi bao gồm dụ dỗ, xâm hại tình dục; sử dụng hình ảnh bạo lực học đường; mua bán trẻ em núp bóng hội nhóm nhận con nuôi hay tuyển dụng lao động trên mạng xã hội; môi giới mại dâm qua mạng...

Gần đây, dư luận bức xúc với phương thức “bắt cóc online”, các đối tượng thao túng tâm lý, cô lập trẻ và yêu cầu chuộc tiền. Phương thức này từng nhắm vào cả người trưởng thành, nhưng mức độ nghiêm trọng tăng cao với nạn nhân là trẻ em.

Thượng tá Đỗ Minh Phương, Phó trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an, thông tin: Trong 6 tháng đầu năm 2025, có 185 vụ việc lợi dụng không gian mạng để xâm hại trẻ em. Dù số vụ giảm so với cùng kỳ song nguy cơ tiềm ẩn vẫn rất cao.

Ông Phương cảnh báo ngay cả người trưởng thành, có học thức, du học sinh… cũng có thể trở thành nạn nhân bị “bắt cóc online”, cho thấy lỗ hổng nằm ở kiến thức xã hội.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Cục A05 đã yêu cầu gỡ bỏ hơn 130.000 trang mạng có nội dung xấu độc, xử lý 10.000 liên kết vi phạm. Thượng tá Huy nhấn mạnh thông tin khiêu dâm, đồi trụy, bạo lực, trái thuần phong mỹ tục đang tác động nghiêm trọng đến hành vi và nhận thức của trẻ em.

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đặt ra nhiều mối lo mới. Các công cụ AI đang bị lạm dụng để tạo ra nội dung khiêu dâm trẻ em bằng cách cắt ghép, chỉnh sửa, tạo ảnh động từ hình ảnh có thật của nạn nhân. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền riêng tư mà còn trở thành công cụ đe dọa, tống tiền, quấy rối trẻ. Một số nghiên cứu được dẫn tại cuộc họp cho thấy việc học sinh, sinh viên sử dụng AI như ChatGPT trong học tập manh nha nguy cơ tác động làm giảm khả năng vận động, nỗ lực suy luận, tư duy…

Các chuyên gia kiến nghị cần có chiến lược phòng ngừa từ sớm với các dịch vụ, ứng dụng hạn chế rủi ro, nguy cơ tiếp cận nội dung xấu. Quan trọng hơn là giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện và tự bảo vệ bản thân cho trẻ và vai trò giám sát, giáo dục từ gia đình, nhà trường.

Ngoài ra, cần hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng chế tài đủ mạnh, tăng cường năng lực quản lý của cơ quan chức năng và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan liên quan.