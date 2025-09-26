Khoảnh khắc xúc động “viral” mạng xã hội

Đám cưới luôn là dấu mốc trọng đại trong đời mỗi người, là ngày không chỉ có niềm vui mà còn đong đầy nước mắt. Đặc biệt, khoảnh khắc con gái rời xa vòng tay bố mẹ để về nhà chồng, tự vun vén tổ ấm mới, thường để lại nhiều xúc cảm khó quên.

Video ông bố Nghệ An bật khóc khi tiễn con gái về nhà chồng. Nguồn: Nguyễn Văn Hiếu

Mới đây, hình ảnh một người bố ở Nghệ An khóc nức nở trong lúc tiễn con gái về nhà chồng đã gây xúc động mạnh, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Loạt ảnh ghi lại cảnh tượng này nhanh chóng được lan tỏa rộng rãi với dòng chia sẻ: “Xúc động khoảnh khắc ông bố Nghệ An bật khóc, tiễn con gái lấy chồng xa. Vợ mất sớm, một mình ông bố nuôi 4 đứa con. Hôm nay, chú đã không thể kìm được nước mắt khi tiễn con gái đi lấy chồng cách nhà 150km”.

Khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận cảm động về khoảnh khắc này.

Có người viết: “Một mình nuôi 4 con không hề dễ dàng. Ông bố nuôi dạy được cô con gái xinh đẹp, hiếu thuận như vậy thật đáng ngưỡng mộ”. Người khác thì nghẹn ngào: “Gả đi bình rượu mơ, không khóc sao được. Bởi vậy các anh chồng nhớ nhé, vợ các anh cũng là con gái cưng của bố mẹ họ đấy”.

Nhiều người còn chia sẻ câu chuyện của chính mình: “Nhìn cảnh này lại nhớ bố da diết. Ngày mình đi lấy chồng, bố cũng lặng lẽ lau nước mắt. Giờ bố đã không còn để chứng kiến con gái có tổ ấm hạnh phúc, nhà cửa đàng hoàng rồi”...

“Các con trưởng thành mới nghĩ chuyện đi bước nữa”

Theo tìm hiểu, người đàn ông trong loạt khoảnh khắc xúc động là ông Nguyễn Văn Lạc (SN 1971, xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An). Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Lạc bất ngờ khi hình ảnh cùng con gái được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

“Nuôi con khôn lớn, đến lúc dựng vợ gả chồng cho con, tôi có nhiều cảm xúc. Lúc tiễn con gái về nhà chồng, tôi không kiềm chế được nên bật khóc”, ông Lạc nói.

Ông Lạc không cầm được nước mắt khi thấy con gái khóc nhớ cha

Ông Lạc có 4 người con (2 trai, 2 gái). Con gái cả lấy chồng gần nhà, đã sinh 2 cháu nhỏ; con gái thứ hai chính là cô dâu trong loạt ảnh “viral”, tổ chức đám cưới ngày 25/9/2025, về nhà chồng cách nhà đẻ gần 130km. Hai người con trai út còn đi học.

Vợ ông Lạc mất cách đây 20 năm vì tai nạn giao thông. 20 năm qua, ông Lạc một mình nuôi 4 người con khôn lớn, ăn học thành tài. Ông chia sẻ, cảnh “gà trống nuôi con” nhọc nhằn, vất vả, bản thân phải làm đủ nghề như xây dựng, sửa điện nước... để có tiền nuôi con.

“Một mình gánh vác kinh thế cũng lam lũ, vất vả nhưng tôi hiếm khi kêu ca với các con. Tôi muốn các con có tuổi thơ vô tư, đẹp đẽ và khi trưởng thành thì tự tin về gia đình cũng như bản thân mình”, ông Lạc nói.

So với việc gánh vác kinh tế, chuyện nuôi dạy con đối với ông Lạc khó khăn hơn cả. Vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi dạy 2 con gái và 2 con trai, ông phải linh hoạt trong các vai trò. Có lúc ông thủ thỉ, nhẹ nhàng bảo ban các con, cũng có lúc ông phải nghiêm khắc để con cái vào nề nếp.

Nhiều năm qua, các con luôn là niềm tự hào của ông bố đơn thân. Ông Lạc thấy mọi vất vả của mình được đền đáp xứng đáng khi các con ngoan ngoãn, hiếu thuận, cả con gái lẫn con trai đều tự lập trong cuộc sống.

Ông tỉ mỉ dặn dò con gái trước khi ra về

Trước ngày con gái thứ hai xuất giá, ông Lạc ân cần dặn dò con phải khéo léo trong cư xử, biết tôn trọng chồng và gia đình chồng, hết lòng vun vén cho hạnh phúc riêng. Đến ngày tiễn con về nhà chồng, ông lại tỉ mỉ căn dặn thêm một lần nữa. Thấy con gái bật khóc, ông cũng không kìm được, nước mắt lăn dài theo con.

Suốt 20 năm qua, ông Lạc chưa từng nghĩ đến chuyện tái hôn. Ông lo sợ con cái phải chịu cảnh “con anh, con tôi, con chúng ta” và sợ bản thân khi có gia đình mới sẽ không còn đủ toàn tâm, toàn ý để nuôi dạy các con.

“Những năm qua, các con thường động viên tôi ‘Bố đi bước nữa đi để có người bầu bạn lúc tuổi già’. Nhưng tôi nghĩ rồi, chờ khi 2 con trai ăn học xong xuôi, có thể tự lập trong cuộc sống thì tôi mới nghĩ đến chuyện đó. Lúc ấy, bước tiếp được thì bước còn không thì cứ vui vầy với con cháu là hạnh phúc rồi”, ông Lạc chia sẻ.

Ảnh: Nguyễn Văn Hiếu