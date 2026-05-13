Tính đến ngày 13/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác định có 11 ca nhiễm virus Hanta trên tàu MV Hondius, trong đó có 9 ca do chủng Andes (ANDV). WHO đánh giá nguy cơ đối với hành khách và thủy thủ đoàn ở mức trung bình, trong khi nguy cơ với cộng đồng toàn cầu ở mức thấp.

WHO nhấn mạnh cơ chế lây truyền của virus Hanta khác với Covid-19. Hiện cơ quan này vẫn tiếp tục điều tra nguồn lây. Giả thuyết ban đầu cho rằng bệnh đầu tiên có thể nhiễm virus khi tiếp xúc môi trường hoặc chuột mang mầm bệnh trong quá trình du lịch ngoài trời trước khi lên tàu. Sau đó, khả năng lây truyền hạn chế từ người sang người có thể xảy ra khi tiếp xúc gần, kéo dài.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế Việt Nam) khuyến cáo người dân không suy diễn nguyên nhân lây nhiễm từ tàu, thực phẩm hay nước uống khi chưa có kết luận chính thức.

Theo WHO, những người từng có mặt trên tàu hoặc các chuyến bay liên quan cần theo dõi sức khỏe trong vòng 42 ngày kể từ lần phơi nhiễm cuối cùng. Các triệu chứng cần lưu ý gồm đau đầu, chóng mặt, sốt, đau cơ, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, ho hoặc khó thở.

Đối với người có nguy cơ cao, WHO khuyến cáo theo dõi chủ động và cách ly phù hợp trong 42 ngày. Người nguy cơ thấp tự theo dõi sức khỏe và đi khám nếu xuất hiện triệu chứng.

Tại Việt Nam, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết chưa ghi nhận công dân liên quan đến chùm ca bệnh này. Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu và cơ sở y tế, đồng thời đẩy mạnh vệ sinh môi trường, diệt chuột và phòng chống bệnh lây từ động vật sang người.

Theo cơ quan này, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh do chủng virus Andes. Một số nghiên cứu trước đây chỉ phát hiện các chủng Hanta khác như virus Seoul trên động vật.

Ngoài ra, người dân không nên hoang mang, tiếp tục giữ vệ sinh môi trường, hạn chế tiếp xúc với chuột và chất thải của chuột. Nếu xuất hiện sốt, đau cơ, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa hoặc khó thở sau khi tiếp xúc nguồn nguy cơ, cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và tư vấn phù hợp.