Bố tôi bị đau xương khớp đã lâu, nghe bạn bè mách sắc đậu bắp tươi với nước để uống, đồng thời thường xuyên xoa bóp bằng rượu ngâm để giảm đau. Xin bác sĩ cho biết cách này có hiệu quả không? (Minh Hằng, Cầu Giấy, Hà Nội).

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Hồng Gấm, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội tư vấn:

Đậu bắp chứa một số hoạt chất như quercetin và polyphenol với đặc tính kháng viêm nhẹ trong nghiên cứu phòng thí nghiệm. Ngoài ra, chất nhầy trong đậu bắp giàu chất xơ hòa tan, có lợi cho tiêu hóa.

Tuy nhiên, đến nay chưa có nghiên cứu lâm sàng nào chứng minh việc uống nước ngâm đậu bắp có thể giảm đau khớp ở người. Vì vậy, đây chỉ là mẹo dân gian, không thể coi là phương pháp điều trị chính thống.

Trong khi đó, xoa bóp bằng rượu ngâm là cách được sử dụng phổ biến hơn. Rượu có tác dụng làm ấm, giúp tăng tuần hoàn máu tại chỗ. Nếu ngâm cùng một số dược liệu như đinh lăng, ngải cứu, rượu có thể hỗ trợ giảm đau nhẹ nhưng chỉ mang tính tạm thời.

Bệnh nhân đau xương khớp có nên xoa rượu ngâm?. Ảnh: VNN

Đáng lưu ý, phương pháp này chỉ phù hợp với các trường hợp thoái hóa khớp giai đoạn sớm. Với những tình trạng khớp đang sưng, nóng, đỏ như gout cấp hoặc viêm nhiễm, việc xoa bóp bằng rượu có thể khiến bệnh nặng hơn. Ngoài ra, người bệnh không nên sử dụng khi da có vết trầy xước, viêm loét hoặc dị ứng.

Đau khớp ở người lớn tuổi không đơn giản, có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như:

- Thoái hóa khớp: Thường gặp nhất do sụn khớp bị bào mòn theo thời gian

- Viêm khớp dạng thấp: Bệnh tự miễn gây sưng đau đối xứng, cứng khớp buổi sáng

- Gout: Do tích tụ acid uric, gây đau dữ dội, thường ở ngón chân cái

- Viêm khớp nhiễm khuẩn: Cần điều trị kháng sinh khẩn cấp

- Chấn thương: Bong gân, rách sụn chêm, viêm gân do vận động

- Loãng xương: Xương yếu, dễ đau và gãy

- Lupus ban đỏ: Bệnh tự miễn ảnh hưởng nhiều khớp

Mỗi nguyên nhân có hướng điều trị khác nhau, từ dùng thuốc, vật lý trị liệu đến thay đổi lối sống. Do đó, người bệnh không nên tự ý áp dụng các mẹo dân gian thay thế điều trị. Việc dùng nước đậu bắp hay rượu ngâm có thể hỗ trợ phần nào nhưng không thể chữa khỏi bệnh.