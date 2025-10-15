Được du khách và người dân trìu mến gọi là “Công Mậu”, khoảng 200 chú mèo hiện sinh sống trong khuôn viên Tử Cấm Thành hay bảo tàng Cố Cung ở Bắc Kinh, vừa âm thầm bảo vệ di tích khỏi loài gặm nhấm, vừa trở thành những “ngôi sao” thu hút khách tham quan.

Ảnh: VCG

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Trung thu của Trung Quốc năm nay, khi hàng nghìn du khách chen chân giữa sân cung điện rợp nắng, những chú mèo lại thong thả nằm sưởi trên bậc đá, ẩn mình dưới bóng cột gỗ đỏ hay lim dim ngủ trên lan can - khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi giữa biển người đông đúc.

Chia sẻ trên Global Times, cựu Giám đốc bảo tàng Cố Cung Shan Jixiang cho biết, "Công Mậu" không phải mèo hoang, mà là hậu duệ của mèo được nuôi trong hoàng cung từ thời nhà Minh-Thanh (1368-1911).

Khi ấy, mèo được xem là “ngự thú”, chuyên bảo vệ kho báu, tư liệu và vải vóc khỏi những loài gặm nhấm như chuột, bọ. Trải qua hàng trăm năm, chúng vẫn sống quanh quẩn trong cung, trở thành một phần "máu thịt" quan trọng của di sản này.

Ngày nay, mỗi chú mèo đều được đặt tên, đăng ký và quản lý chặt chẽ. Bảo tàng xây riêng khu vực ăn, ở, có chế độ dinh dưỡng, tiêm phòng và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Một số chú được nhân viên chăm sóc như “ngự thú triều đình”, có cả lịch cho ăn cố định và “bổng lộc” là xúc xích, pate hay cá khô. Những con không thích nghi hoặc cần được chăm sóc đặc biệt sẽ được chuyển giao cho người nhận nuôi, đảm bảo chúng có cuộc sống an toàn, thoải mái.

Ảnh: The Palace Museum

Các du khách yêu mèo còn lập hẳn “bản đồ săn mèo hoàng cung”, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Theo cộng đồng này, thời điểm “vàng” để gặp các "Công Mậu" trong ngày là khoảng 15h, khi ánh nắng chiếu nghiêng xuống sân gạch cũ.

Các khu vực như cung Thọ Khang, cung Kính Nhân và thư quán Kho Báu được xem là nơi mèo hay lui tới nhất.

Một du khách đến từ Đạt Đông kể: “Khi thấy hàng người dài cả cây số trước Ngọ Môn Quan, tôi và bạn quyết định đi lối khác. Không ngờ lại gặp vài chú mèo đang nằm phơi nắng giữa sân. Chúng không hề sợ người, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn chúng tôi như thể đang quan sát lại”.

Theo chuyên gia di sản văn hóa Liu Zheng, việc duy trì đàn mèo không chỉ giúp bảo vệ các hiện vật quý mà còn thể hiện triết lý bảo tồn của Cố Cung: Giữ nguyên tinh thần sống trong di sản.

“Mèo hoàng cung là phần nối giữa quá khứ và hiện tại. Chúng cho thấy Cố Cung không chỉ là nơi lưu giữ cổ vật, mà còn là một không gian có hơi thở, có sự sống", ông Liu Zheng nhấn mạnh.

Mỗi buổi chiều khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng mái ngói cung điện, những chú mèo lại thong thả dạo bước trên nền gạch cũ hàng trăm năm tuổi.

Với nhiều người, chúng không chỉ là loài vật dễ thương, mà là dấu hiệu của sự hồi sinh, của một Tử Cấm Thành đang sống động từng ngày trong nhịp đập của thời hiện đại.

“Những chú mèo khiến nơi từng là trung tâm quyền lực này trở nên ấm áp hơn”, một du khách chia sẻ.

Ảnh: CGTN

Tử Cấm Thành là quần thể cung điện hoàng gia tráng lệ bậc nhất thế giới, từng là nơi ở và làm việc của 24 vị hoàng đế triều Minh và Thanh.

Với hơn 980 tòa nhà và 8.700 gian phòng, công trình được xây dựng hoàn toàn bằng sức người từ đầu thế kỷ 15 này không chỉ là biểu tượng quyền lực của các triều đại phong kiến Trung Hoa, mà còn là kho tàng nghệ thuật, kiến trúc và văn hóa vô giá.

Ngày 10/10/1925, khu cung điện hoàng gia Tử Cấm Thành được chuyển đổi thành công trình văn hóa công cộng - bảo tàng Cố Cung, mở cửa đón khách tham quan lần đầu tiên.

Từ đó tới nay, đây là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất thế giới, thu hút hàng chục triệu du khách mỗi năm đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp uy nghi, tinh xảo của một di sản đã trường tồn suốt hơn 600 năm giữa lòng Bắc Kinh.