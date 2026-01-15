Hơn 1.000 tài xế hội tụ, thắp sáng Phố Cam rực rỡ

Luôn hướng đến sự quan tâm và hỗ trợ thiết thực dành cho cộng đồng tài xế, trong nhiều năm qua, ShopeeFood đã triển khai nhiều chương trình nhằm đồng hành và tiếp thêm động lực để các bác tài an tâm, vững vàng sau tay lái. Tiếp nối hành trình đó, chuỗi sự kiện Tri ân bác tài 2025 với chủ đề “Hành trình Phố Cam rực rỡ” trở thành điểm hẹn để các Bác tài ShopeeFood từ khắp mọi miền được gặp gỡ, kết nối và sẻ chia. Chuỗi sự kiện đã diễn ra tại 3 thành phố lớn TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, quy tụ hơn 1.000 tài xế đến từ khắp 3 miền trong tháng 12 vừa qua.

ShopeeFood tổ chức chuỗi sự kiện thường niên nhằm vinh danh những tài xế nỗ lực trong năm

Tại sự kiện, các bác tài đã hào hứng tham gia chuỗi hoạt động tương tác tại các khu vực đặt booth trải nghiệm. Từ những ly trà sữa mát lạnh của Gong Cha, đến cơ hội khám phá những sản phẩm được thiết kế dành riêng cho bác tài từ Selex Motors, hay những phần quà độc quyền từ ShopeeFood… tất cả đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi động. Đồng hành cùng ShopeeFood trong Ngày hội tri ân bác tài là sự góp mặt của các đối tác thương hiệu như Selex Motors, Tiệm Xôi Mềm - Cửu Long, TEA JOY - Trà & Trà Sữa, CRANE TEA, Bún Bò Huế 149, Kem Bơ - Trái Cây Tô 251 - Cao Đạt… mang đến đa dạng trải nghiệm và những phần quà thiết thực.

Đồng hành cùng ShopeeFood 3 năm liên tiếp, đại diện Selex Motors chia sẻ: “Nhờ giải pháp đổi pin tiện như đổ xăng mà không cần chờ sạc, hệ sinh thái xe điện của Selex Motors hỗ trợ các tài xế ShopeeFood tiết kiệm chi phí vận hành, tối ưu thời gian hoạt động. Trong thời gian tới, Selex tiếp tục triển khai các chương trình ưu tiên và đồng hành lâu dài cùng tài xế ShopeeFood”.

Sự kiện Tri ân bác tài 2025 được bao trùm bởi không khí sôi động với những hoạt động gắn kết và nhiều phần quà hấp dẫn

Hệ thống giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay, tôn vinh nỗ lực sau tay lái

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là hoạt động vinh danh các bác tài tiêu biểu với tổng cộng 200 giải được trao trên toàn quốc - hệ thống giải thưởng có quy mô và giá trị lớn nhất từ trước đến nay của ShopeeFood, thể hiện mong muốn tri ân nhiều hơn những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ tài xế.

Sự kiện vinh danh các bác tài với tổng cộng 200 hạng mục giải thưởng, ghi nhận những nỗ lực không ngừng của cộng đồng tài xế ShopeeFood

Tại sự kiện, các hạng mục như Xế cam ấn tượng, Xế bền bỉ, Xế nhiệt huyết, Ngôi sao của năm… đã được trao cho những bác tài không ngừng nỗ lực trong năm qua. Mỗi danh hiệu không chỉ đại diện cho thành tích hoạt động nổi bật, mà còn là sự công nhận tinh thần trách nhiệm, kiên trì, trở thành nguồn cảm hứng để cộng đồng tài xế tiếp tục vững tay lái trên hành trình đồng hành cùng ShopeeFood.

Dấu ấn một năm bền bỉ đồng hành cùng ShopeeFood

Để tạo nên một “Hành trình Phố Cam rực rỡ” trong năm 2025, ShopeeFood đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến việc đồng hành và chăm lo đời sống của cộng đồng tài xế. Mở đầu là ngày hội “Gia Đình Tài Cam”, mang đến không gian gắn kết để các gia đình bác tài cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ. Sự kiện quy tụ 200 gia đình tại TP.HCM và Hà Nội, đồng thời trao tặng 100 suất học bổng cho con em tài xế. Tiếp đó, giải bóng đá thường niên “Phù Đổng Giao Đơn” được mở rộng toàn quốc, thu hút 272 tài xế từ 24 đội bóng tại ba thành phố lớn (Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng).

ShopeeFood đồng hành cùng cộng đồng tài xế thông qua nhiều hoạt động xuyên suốt năm 2025

Ngoài ra, nhân dịp 20/10, ShopeeFood đã vinh danh 100 tài xế nữ xuất sắc và trao tặng hàng trăm áo thun phiên bản giới hạn. Đặc biệt, trước những tác động của thiên tai, chương trình “Tiếp sức bác tài - Đường dài có nhau” đã kịp thời hỗ trợ 52 tài xế với mức lên đến 5 triệu đồng mỗi trường hợp.

Nhìn lại hành trình 2025, chuỗi hoạt động của ShopeeFood không chỉ tiếp thêm động lực cho tài xế, mà còn lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Khép lại một năm nhiều dấu ấn, sự kiện Tri ân bác tài không chỉ là dịp để cộng đồng tài xế cùng nhìn lại những cột mốc rực rỡ và thành tích nổi bật, được gặp gỡ và giao lưu với đồng nghiệp, mà còn là thời điểm để ShopeeFood ghi nhận dành cho những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ tài xế, khẳng định cam kết lâu dài trong việc xây dựng một cộng đồng tài cam bền vững.

Phương Dung