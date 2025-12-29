Bước sang năm 2025, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cùng hàng loạt chính sách mới liên quan đến quản lý giao thông, phương tiện và xử phạt vi phạm chính thức được áp dụng, tác động trực tiếp đến người sử dụng ô tô, xe máy trên cả nước.

Dù ban đầu có thể gây bỡ ngỡ, nhưng về lâu dài, các điều chỉnh này được kỳ vọng tạo chuyển biến tích cực cho giao thông. Khi quy định minh bạch, thực thi đồng bộ, người dân thay đổi thói quen, góp phần giảm ùn tắc, tai nạn và nâng cao an toàn chung.

Người dân dừng đèn đỏ trước vạch 'đều tăm tắp'. Ảnh: Nguyễn Huế

Dưới đây là 5 chính sách "sát sườn", được cho là ảnh hưởng lớn đến văn hoá giao thông của người Việt trong năm 2025:

Nghị định 168/2024/NĐ-CP

Từ 1/1/2025, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, kèm theo Nghị định mới về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực (Nghị định 168), thay thế một loạt khung phạt cũ và đặt ra mức xử phạt hành chính mới cao hơn nhiều đối với các lỗi nặng, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Đơn cử như vi phạm tín hiệu đèn đỏ khiến tài xế ô tô có thể bị phạt 18-20 triệu đồng; ô tô đi ngược chiều/lùi xe trên cao tốc, quay đầu trên cao tốc có thể bị phạt 30-40 triệu đồng, sử dụng điện thoại khi lái xe ô tô bị phạt 4-6 triệu đồng. Với xe máy, các hành vi như vượt đèn đỏ, di chuyển trên vỉa hè... cũng bị phạt đến 4-6 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với trước.

Từ khi Nghị định 168 có hiệu lực, cơ quan chức năng ghi nhận những chuyển biến đáng kể, số trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông giảm mạnh so với các năm trước.

Mức phạt tăng cao cùng với việc giám sát bằng hệ thống camera AI giúp nâng cao đáng kể ý thức chấp hành của tài xế. Ảnh: Nguyễn Huế

Trừ điểm trên Giấy phép lái xe

Một điểm mới lần đầu tiên áp dụng trên phạm vi toàn quốc kể từ năm 2025 là trừ điểm trên Giấy phép lái xe (GPLX). Theo đó, mỗi GPLX sẽ có 12 điểm cho mỗi năm. Khi vi phạm các lỗi giao thông, người lái xe sẽ bị trừ điểm tùy theo mức độ vi phạm, được quy định trong Nghị định 168. Nếu bị trừ hết 12 điểm, GPLX sẽ không còn hiệu lực và người lái phải tham gia kiểm tra lại kiến thức để phục hồi điểm.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc trừ điểm GPLX có tác động mạnh tới ý thức chấp hành luật giao thông, bởi người lái sẽ phải cân nhắc kỹ hơn trước mỗi hành vi trên đường. Không còn tâm lý “nộp phạt là xong”, cơ chế này hướng tới việc răn đe lâu dài, khuyến khích tài xế duy trì thói quen lái xe an toàn, tuân thủ quy định.

Thay đổi hạng GPLX

Song song với hệ thống điểm của tài xế, hệ thống quản lý GPLX được điều chỉnh toàn diện. Theo đó, hạng GPLX được tăng từ 13 lên 15 hạng, thay đổi tên gọi, loại xe được điều khiển của mỗi loại bằng.

Ví dụ hạng A1 trước đây dành cho người điều khiển xe mô tô dưới 175cc, nhưng từ 2025 chỉ áp dụng cho xe 50-125 cc; hạng B thay thế cho hạng B1 và B2 cũ, dùng cho ô tô chở người đến 8 chỗ và xe tải dưới 3,5 tấn; hạng B và C1 cấp mới từ 2025 có thời hạn cố định là 10 năm, thay vì phụ thuộc vào độ tuổi như trước, còn các hạng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE có thời hạn 5 năm.

Việc thay đổi hệ thống bằng lái trong thời gian đầu khiến nhiều tài xế lúng túng khi đến hạn đổi GPLX. Tuy nhiên việc phân hạng đã được nghiên cứu kỹ theo chuẩn quốc tế, là điều kiện cần để xin cấp GPLX quốc tế (IDP), thuận lợi khi lái xe ở nước ngoài.

Hệ thống camera AI có thể phát hiện hơn 20 lỗi của tài xế và tiếp tục được cập nhật, nâng cấp. Ảnh: Đình Hiếu

Tăng cường camera phạt nguội sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

Cùng với thay đổi pháp luật và hạ tầng tín hiệu, công nghệ camera giám sát sử dụng AI được triển khai rộng rãi trong năm 2025 nhằm phát hiện vi phạm tự động như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng làn, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe...

Việc thu thập dữ liệu từ camera giúp lực lượng chức năng xử phạt chính xác hơn, giảm phụ thuộc vào CSGT trực tiếp có mặt ngoài đường, đồng thời giúp tạo dữ liệu thống kê phục vụ điều chỉnh chính sách. Tuy nhiên, người tham gia giao thông cũng cần thích ứng nhanh để tránh bị phạt nguội do công nghệ ghi hình mà không có mặt trực tiếp của CSGT.

Quản lý phương tiện và người sở hữu trên các ứng dụng

2025 là năm mà các ứng dụng như VNeID, VNeTraffic... được Bộ Công an nâng cấp thêm nhiều tính năng, trong đó đáng chú ý là cho phép người dùng quản lý phương tiện, giấy tờ xe và theo dõi vi phạm giao thông ngay trên điện thoại, sau khi ứng dụng bổ sung tính năng định danh mức 2.

Khi tính năng này được triển khai, không ít người dân bất ngờ phát hiện trong danh sách phương tiện đứng tên mình xuất hiện những chiếc xe đã bán từ lâu, thậm chí có cả phương tiện của người hoàn toàn xa lạ. Thực tế này cho thấy tình trạng mua bán xe nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên vẫn còn khá phổ biến, kéo theo nhiều rủi ro pháp lý cho chủ cũ.

Theo Bộ Công an, trong trường hợp không còn sở hữu phương tiện, người dân cần chủ động đến công an phường, xã để thực hiện thủ tục khai báo. Việc khai báo nhằm chấm dứt các trách nhiệm pháp lý liên quan đến chiếc xe, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để người đang sử dụng phương tiện thực hiện thủ tục sang tên, đăng ký theo quy định.

(Tổng hợp)

