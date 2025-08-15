Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chiều nay tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phản ánh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy banTrung ương MTTQ Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Hiển

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy banTrung ương MTTQ Việt Nam cho biết: “Ngày 22/8 tới, Trung ương sẽ trình Bộ Chính trị Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, đẩy sớm 1 tuần so với thời hạn trước đây (31/8)”.

Theo bà, Bộ Chính trị đã giao Mặt trận là đầu mối chủ trì việc sửa Chỉ thị 17 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng trong tình hình mới; Quyết định số 118 của Ban Bí thư về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Năm 2026, ở cấp Trung ương, Mặt trận là đầu mối về kinh phí của các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

"Ở cấp địa phương, nếu thấy vướng thì có văn bản báo cáo để Trung ương có văn bản hướng dẫn thực hiện. Tinh thần chung là đề cao tính tự quản, tự nguyện, tự chủ của các hội quần chúng. Không cực đoan theo hướng cứ thấy hội quần chúng là giảm. Việc sắp xếp các hội quần chúng phải đảm bảo tinh gọn, hướng đến mô hình hội quần chúng không có kinh phí thường xuyên mà sẽ cấp kinh phí theo hoạt động cụ thể, có hoạt động thì đề xuất kinh phí”, bà Hà lưu ý.

Nhiều địa phương muốn Trung ương “gỡ khó”

Báo cáo tại hội nghị, bà Nông Thị Mai Huyền, Trưởng Ban Tổ chức, Kiểm tra - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay sau hơn 1 tháng thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sau sáp nhập, hợp nhất, nhiều tỉnh, thành phố gặp khó khăn, vướng mắc khi sắp xếp tổ chức bộ máy MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Hiển

Một số địa phương như TPHCM, tỉnh Sơn La... đề nghị cấp có thẩm quyền sớm ban hành Đề án sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ để cấp tỉnh, cấp xã áp dụng xây dựng đề án thực hiện.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, sắp xếp các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ có chức năng, nhiệm vụ trùng lắp; hợp nhất đối với các hội có đối tượng, tính chất, nội dung hoạt động tương đồng; kết thúc hoạt động của các hội không hiệu quả.

Cùng với đó, xác định, quy định khung số lượng người làm việc cho các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ để áp dụng thống nhất trên cả nước.

Một số địa phương như Vĩnh Long, Sơn La phản ánh, Hướng dẫn số 05 ngày 30/7 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp xã chưa rõ, khó thực hiện. Đề nghị Ban Thường trực phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn kỹ hơn về trình tự, thủ tục thực hiện.

Các tỉnh Sơn La, Gia Lai đề nghị có văn bản hướng dẫn về mẫu con dấu của các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ để làm thủ tục khắc con dấu cho cấp tỉnh, cấp xã.

Nhiều ý kiến mong sớm có hướng dẫn cụ thể về cơ chế quản lý tài chính, tài sản thực hiện phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ sau khi sắp xếp tinh gọn và hợp nhất tỉnh đúng với các quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Ngoài ra, có địa phương đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm bố trí đất đai, nguồn lực để xây dựng trụ sở làm việc của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ để hoạt động theo mô hình tập trung.