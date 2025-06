Thủ tướng vừa ký các quyết định chỉ định nhân sự giữ chức vụ chủ tịch UBND của 23 tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập.

Theo đó, 23 chủ tịch UBND tỉnh, thành mới đều là nam, tuổi từ 46-57. Đa phần các chủ tịch đều là 7X (1970-1979).

Người trẻ nhất là Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (46 tuổi). Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cùng 48 tuổi. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đều 49 tuổi.

Ông Trần Duy Đông, người trẻ tuổi nhất trong 23 Chủ tịch UBND tỉnh, thành mới sau sáp nhập: Ảnh: Bộ KH&ĐT

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (57 tuổi), Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cùng 56 tuổi - là những người lớn tuổi nhất, thuộc thế hệ 6X.

Trong 23 chủ tịch UBND tỉnh, thành mới có nhiều người là tiến sĩ, gồm: Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Ngọc Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Trần Quốc Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được hiện là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13

Ngoài ra, trong các Chủ tịch UBND tỉnh, thành mới nói trên, có người trước đó giữ chức bí thư tỉnh ủy.

Trước khi làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Ông là người dân tộc Tày.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận từng làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trước đó làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Trong 23 chủ tịch UBND tỉnh, thành mới có 1 ủy viên Trung ương Đảng là Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; các ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng gồm các ông: Hồ Văn Mừng, Lương Nguyễn Minh Triết, Vương Quốc Tuấn.

Những người trước đây từng công tác tại các bộ và giữ chức thứ trưởng gồm các ông: Trần Duy Đông, Nguyễn Hoàng Giang, Phạm Anh Tuấn, Tạ Anh Tuấn.

Có một người từ HĐND sang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh là ông Phạm Hoàng Sơn (trước đó ông là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên).

Nhiều người từng công tác trong lực lượng vũ trang như: Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu (Thiếu tướng công an), Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc (Đại tá công an), Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (Đại tá công an), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu (Đại tá quân đội).