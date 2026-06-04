Lễ công bố tại Việt Nam năm nay là một phần trong hành trình kỷ niệm cột mốc 100 năm kể từ khi sao Michelin đầu tiên được trao tặng trên thế giới.

Danh sách tuyển chọn năm nay giới thiệu 193 cơ sở ăn uống tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng. Trong đó, danh sách có 11 nhà hàng đạt một sao Michelin (gồm 2 nhà hàng mới), 72 cơ sở ăn uống đạt giải Bib Gourmand (gồm 11 cơ sở mới), 110 cơ sở ăn uống được tuyển chọn Michelin Selected (gồm 9 cơ sở mới), cùng với 3 nhà hàng thuộc cộng đồng sao xanh Michelin (gồm 1 nhà hàng mới).

Một sao Michelin được trao cho nhà hàng "có chất lượng món ăn ngon, xứng đáng để dừng chân thưởng thức".

11 nhà hàng tại Việt Nam được trao một sao Michelin, gồm: Gia, Hibana by Koki, Tầm Vị (Hà Nội); Long Trieu, Ăn Ăn Saigon, Akuna, CieL, Coco Dining (TPHCM); La Maison 1888 (Đà Nẵng) và 2 cái tên hoàn toàn mới là ONVIT (Hà Nội) và Upstairs (TPHCM).

ONVIT là nhà hàng fine dining Hàn Quốc nằm trong khách sạn Grand Plaza Hà Nội. Theo giới thiệu của nhà hàng, tên gọi "ONVIT" trong tiếng Hàn có nghĩa là "ánh sáng ấm áp".

Nhà hàng tập trung vào ẩm thực Hàn Quốc đương đại, kết hợp nguyên liệu địa phương của Việt Nam trong quá trình chế biến. Theo đại diện ONVIT, nhà hàng hướng đến việc khai thác sản vật bản địa cùng kỹ thuật nấu ăn và dịch vụ để tạo nên trải nghiệm ẩm thực.

Trong khi đó Upstairs theo đuổi ẩm thực Việt Nam đương đại, giữ nguyên tinh thần của món ăn truyền thống nhưng được biến tấu dưới góc nhìn mới. Nhà hàng mới đi vào hoạt động 18 tháng.

Đại diện các nhà hàng được một sao Michelin

Bib Gourmand 2026 tăng lên 72 địa điểm, trong đó có 11 cơ sở ăn uống mới được vinh danh nhờ phục vụ món ăn xuất sắc với mức giá phải chăng. Các nhà hàng này bao gồm: Bánh cuốn gia truyền Thanh Vân (phố Hàng Gà), Mammom, Phở Hà Hàng Hòm (Hà Nội); Bánh canh cua Bà Ba, Bánh cuốn Tây Hồ 127, Bún riêu Yến, Chị Mơ, La Lola (TPHCM) và Bà Vui, Bánh Bèo - Bánh Đập, Lê Gia Khang (Đà Nẵng).

Ở hạng mục Michelin Selected (Michelin tuyển chọn), 9 cơ sở mới xuất hiện bao gồm: Màu, phở gà Huyền Hương, ZAO (Hà Nội); Apero, Nôm, quán ăn Ngự Bình, Sono, Tales by Chapter (TPHCM) và Dì Hoa (Đà Nẵng).

Michelin ghi nhận 3 nhà hàng được trao sao xanh, trong đó nhà hàng Tales by chapter tại TPHCM lần đầu gia nhập nhờ cam kết theo đuổi không rác thải (zero-waste) và phát triển ẩm thực thuần thực vật một cách bền vững.

Trong 4 giải thưởng đặc biệt năm nay của Michelin Guide, giải Đầu bếp trẻ xuất sắc được trao cho Trần Phước Hậu, sinh năm 1990 tại Đà Nẵng, đầu bếp của nhà hàng The Monkey Gallery Dining.

Giải Chuyên gia nếm rượu được trao cho Mai Bích Ngọc của ONVIT, được chuyên gia đánh giá nổi bật với màn kết hợp thức ăn, đồ uống đa văn hóa, từ rượu vang đến soju nấm thông. Giải Nhà hàng mới nổi bật được trao cho bếp trưởng Chris Fong của nhà hàng NÔM (TPHCM) và giải Cống hiến dành cho Nguyễn Thanh Vân của Tales by Chapter (TPHCM).