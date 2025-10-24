Ông Trịnh Văn Cường, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mường Lát cho biết, nhà trường hiện có 245 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các bản vùng cao. Những năm qua, nhờ sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước và tỉnh, cơ sở vật chất của trường ngày càng khang trang, đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu học tập và sinh hoạt nội trú của học sinh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, do ảnh hưởng của bão lũ làm sập mương dẫn nước từ suối về, toàn bộ nguồn nước sinh hoạt của nhà trường bị gián đoạn.

Các em học sinh nữ cũng phải tắm ở dưới suối. Ảnh: Lê Dương

Để khắc phục sự cố, đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt tối thiểu cho học sinh nội trú, nhà trường đã thuê khoan giếng với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng. Tuy nhiên, do vị trí trường nằm ở khu vực cao nên mạch nước giếng khoan yếu, chỉ đủ cung cấp cho bếp ăn tập thể. Việc tắm giặt và vệ sinh cá nhân của học sinh phải thực hiện tại con suối cách trường hơn 700m.

“Không có đủ nước trong khu ký túc xá, các em học sinh buộc phải đi bộ ra suối Poong gần trường để tắm giặt và vệ sinh cá nhân. Đường ra suối nhỏ, dốc, trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm khi trời mưa hoặc vào buổi tối, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho học sinh”, ông Cường nói.

Các em học sinh tắm xong giặt luôn quần áo ở suối. Ảnh: Lê Dương

Để đảm bảo an toàn, nhà trường đã quy định giờ tắm cụ thể và phân công giáo viên đi cùng để trông coi, giám sát học sinh. Tuy nhiên, theo ông Cường, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Khi mùa lạnh đến gần, nhà trường dự kiến sẽ nhờ sự hỗ trợ của các hộ dân lân cận để học sinh có nước ấm tắm, đảm bảo sức khỏe.

“Về lâu dài, nhà trường dự tính khoan thêm một giếng nữa, nhưng hiện kinh phí không đủ. Chúng tôi đã báo cáo sự việc với lãnh đạo xã Mường Lát để có phương án hỗ trợ sớm, giúp ổn định nguồn nước sinh hoạt, đảm bảo đời sống và sức khỏe cho học sinh nội trú”, ông Cường chia sẻ.